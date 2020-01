De unga väljer bort facket – då vinner arbetslöshetskassan

Fackorganisationerna förlorar medlemmar i snabb takt. Samtidigt blir den allmänna arbetslöshetskassan YTK allt mer populär, särskilt bland unga.

Det märks tydligt att unga är mindre intresserade av fackförbund än förr, tycker Arcada-studenten Sampo Sorvisto, som under en längre tid varit fackligt aktiv.

Påståendet är inte taget ur luften – enligt en rapport som Arbets- och näringslivsministeriet gav ut i fjol sjönk andelen löntagare som hör till ett fackförbund från 64 procent till 59 mellan 2013 och 2017.

– Folk har tyvärr en bild av facket som förlegat och vänsterbetonat. Men faktum är att rörelsen behövs för att jämka mellan de mest extrema åsikterna, både på arbetsgivarsidan och bland arbetstagarna. Utan facket hade arbetsgivarna kunnat köra med sin personal hur de vill, säger vårdstudenten Sorvisto som i sina förtroendeuppdrag har arbetat med att rekrytera nya fackmedlemmar.

För tillfället sitter han i styrelsen för Akavas studerandeorganisation för sjukvårdare, och fram till årsskiftet var han också medlem i studentkårsstyrelsen med ansvar för intressebevakningen.

– Jag hör till veteranerna på min linje. Kanske är det på grund av att jag redan har varit ute i arbetslivet som jag blivit så aktiv i de här frågorna, säger 33-åringen som innan tiden på Arcada arbetade som väktare och har utbildat sig till finmekaniker.

Den fackliga anslutningsgraden har minskat under en längre tid. Av de tre stora fackliga centralorganisationerna har FFC och STTK förlorat medlemmar under de senaste fem åren, medan Akava har ungefär lika många som tidigare. FFC är störst och består av fackförbund inom bland annat industrin, den offentliga sektorn och servicesektorn. Dit hör bland andra Industriförbundet och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Akava är näst störst och representerar akademiker- och tjänstemannafack, med lärarförbundet som största medlemsförbund. STTK som är tredje störst representerar tjänstemannafack. Hit hör bland andra vårdfacken Tehy och Super. Samtidigt som facken tappar går den allmänna arbetslöshetskassan YTK framåt. I december hörde 440 000 personer till YTK, vilket är högre än både STTK:s och Akavas medlemsantal. YTK grundades 1991 som motvikt till de fackligt anknutna arbetslöshetskassorna.

Fackansluten har han varit under hela yrkeskarriären. Det har han haft nytta av bland annat då han förlorade sitt jobb som urmakare.

– För mig har facket alltid hört till. Det är något jag har fått med mig hemifrån.

Med sin varierande yrkesbakgrund hör Sorvisto till den växande skaran unga vuxna med oregelbundna anställningar. Det betyder också att han har hört till flera olika fackförbund.

Han hoppas att folk i allmänhet skulle se mer pragmatiskt på sin facktillhörighet.

– Av någon orsak verkar folk tycka att fackmedlemskapet är lika med att gifta sig med sitt jobb – men det borde inte vara mer dramatiskt än att skaffa en Netflix-prenumeration. Det måste inte vara en identitetsfråga, bara för att man hör till samma fack behöver man inte tycka likadant om allting.

Sorvisto uppskattar att cirka 40 procent av hans vänner och medstuderande är fackanslutna. Hur andelen ska höjas har han dock inget rakt svar på. Han konstaterar ändå att imagen borde förbättras, vilket kräver marknadsföring och ökad synlighet.

– Många förknippar facket bara med strejker, trots att det är en ytterst marginell del av hela verksamheten.

– Jag tror att medlemsantalet kommer att fortsätta sjunka till en viss punkt. Med tanke på de stora årskullarna som just nu går i pension är det oundvikligt. Men allt fler unga är politikintresserade, och förhoppningsvis kan det leda till återväxt. Inte för att man måste vara politiskt intresserad för att gå med i facket – men det brukar hänga ihop, enligt min erfarenhet.

Den sjunkande fackliga anslutningsgraden är en trend som hållit i sig sedan 90-talets recession, men de senaste åren verkar den ha accelererat. Den största fackliga centralorganisationen FFC stoltserade länge med över en miljon medlemmar, nu är de nere i 900 000.

Då räknar man dessutom med både studerande och pensionärer. Antalet medlemmar som faktiskt är yrkesverksamma är mycket lägre.

Ilta-Sanomat rapporterade nyligen att FFC har 578 000 yrkesverksamma medlemmar, över 100 000 färre än för bara fyra år sedan. Av de två andra stora fackliga centralorganisationerna har STTK backat till 325 000 under samma tid medan Akava håller ställningarna med cirka 430 000.

STTK:s ordförande Antti Palola medger att medlemssvinnet skapar stora utmaningar för rörelsen. Han tror att tappet beror på att man inte lyckats nå ut till dem som lever på ströjobb och oregelbundna anställningar.

– Vi får se oss själva i spegeln, vi har inte lyckats förbättra deras vardag. Jag brukar säga att om facket grundades i dag så skulle det vara det nya prekariatet som tog initiativet. Med det menar jag dem som inte har regelbundna inkomster.

Palola poängterar också att världen omkring har förändrats i hög grad.

– Det här är ett problem som inte bara gäller oss. Vi lever i ett allt mer individualistiskt samhälle, och det finns många som inte tänker på att rättigheterna som vi har kämpat för inte kommer automatiskt.

Mika Helander, akademilektor i sociologi vid Åbo Akademi och specialist på arbetsmarknadsfrågor, säger att de siffror som Ilta-Sanomat rapporterar kan ses som tillförlitliga.

– Facken vill uppge ett så stort medlemsantal som möjligt och räknar därför med personer som inte jobbar. Storleken spelar roll i köpslagandet med arbetsgivarsidan.

Helander nämner konkurrensen om arbetslöshetskassan som en viktig orsak till att facken tappar medlemmar. Fackförbunden är inte längre ensamma om arbetslöshetskassan – den obundna allmänna arbetslöshetskassan YTK växer hela tiden och är numera större än både STTK och Akava med 440 000 medlemmar.

YTK uppger själva att en stor del av dem är unga vuxna.

Helander påpekar också att fragmenteringen på arbetsmarknaden leder till svagare yrkesidentitet.

– Många unga i dagens läge har flexibla arbetsarrangemang, där arbetsgivarna byts ofta och kontrakten är kortvariga. Det leder till att yrkesidentiteten formas först i 30-årsåldern eller ännu senare.

Trots dalande medlemsantal behöver facken inte förlamas. Helander påpekar att små grupper som klarar av att artikulera sin åsikt kan åstadkomma stora förändringar.

Frankrike är ett exempel på ett land med en liten och militant fackrörelse som storleken till trots har fått till stånd omfattande nationella strejker.

– Facket kan överleva med en sjunkande medlemsbas, jag har svårt att se att deras roll som förhandlingspart försvagas så länge vi har allmänbindande kollektivavtal. Mer oroande för fackets del är diskussionerna om lokala avtal och att arbetsmarknaden blir mer flexibel. Den fackliga rörelsen bygger ju till stor del på att människor med gemensamma intressen samlas kring en sak, men det är svårare att hålla ihop ju större skillnaderna inom gruppen är.

Benägenheten att ansluta sig till facket brukar öka under lågkonjunkturer. Under 90-talets recession steg medlemsantalet, men under de goda tiderna som följde sjönk det igen.

– Finländarna är lite lata och oengagerade så länge allt rullar på, men under ytan finns ett medvetande som kan leda till mobilisering då arbetstagarnas rättigheter hotas.

Det såg man exempel på i höstas, då poststrejken fick stora sympatier bland befolkningen. Liknande mobilisering har bubblat upp tidigare, till exempel i samband med Juha Sipiläs regeringsmodell och Matti Vanhanens pensionsreform.

Stora meningsskiljaktigheter leder ändå inte till ökad facklig aktivitet per automatik, säger Helander.

– I polariserande situationer som i fallet med posttvisten ser vi att vissa aktiveras medan andra passiveras. Det finns de som helt avstår från att välja då de hamnar i korstryck mellan två olika alternativ.