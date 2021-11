De studerandes inkomstgräns kan höjas – minister Kurvinen öppnar upp för bestående ändring

Regeringen föreslår en temporär höjning av den summa studerande får förtjäna utan att tvingas återbetala sitt studiestöd. Den ansvariga ministern ser ändå skäl till att eventuellt höja summan bestående.

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (C) presenterade under riksdagens plenum på tisdagen regeringens förslag till budgetlag, som ska leda till att studerandes inkomstgränser höjs under nästa år.

Samtidigt lyfte han fram möjligheten att ändringen inte måste gälla endast i ett år, något som starkt önskats från studerandehåll.

– Jag vill öppet föra fram för övriga riksdagsledamöter att min önskan är att ändringen kunde göras bestående. Jag har personligen som ansvarig minister möjligheten att göra höjningen bestående om så anses i de fortsatta processerna

Kurvinen betonade att det är viktigt att följa upp effekterna av den ettåriga ändringen.

– Ifall effekterna gynnar statsfinanserna så är åtminstone jag själv redo att driva vidare en bestående ändring.

Enligt regeringens förslag ska inkomstgränsen höjas med en fjärdedel under nästa år. Syftet är att öka de studerandes möjligheter att jobba vid sidan av studierna, samtidigt som landets sysselsättningsnivå gynnas.

Kurvinen bekräftade också att det inte finns några planer på att samtidigt införa motkrav i form av strängare gränser för hur mycket de studerande måste prestera för att vara berättigade studiestöd.

I och med ändringen skulle studerande få förtjäna omkring 3 000 euro mer under nästa år jämfört med nuläget.

Exempelvis SFP:s ungdomsförbund Svensk Ungdom har tidigare gått ut med en vädjan om att ändringen skulle bli bestående.

"Vi har länge arbetat för att höja inkomstgränsen för studerande och gläds över beslutet. Däremot är det tråkigt att höjningen enbart är temporär, då det finns klar forskning på att en permanent höjning på 50 procent skulle medföra ökade skatteintäkter", sade Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids i ett tidigare pressmeddelande.