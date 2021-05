De sena eftermiddagstimmarna på dagis är värst

Barn som deltar i småbarnspedagogik i stället för att vårdas hemma uppvisar inga påtagliga tecken på stress.

Det framkommer i en doktorsavhandling gjord vid Åbo universitet. Forskningen visar ändå att sena eftermiddagstimmar på daghem eventuellt kan skapa mer fysiologisk stress än om barnen var hemma.

Undersökningen har jämfört barns fysiologiska reglering av stress genom att mäta kortisolnivåer hos barn som vårdas hemma och barn som deltar i småbarnspedagogiken.

Internationella studier har visat att barn som vårdas på daghem har högre kortisolnivåer än barn som vårdas hemma. Enligt den finländska undersökningen är det speciellt sena eftermiddagstimmar på daghem som kan orsaka stress. Barnens kortisolnivåer sjönk ändå relativt snabbt när de kommit hem.

Internationella studier om barns stress kopplat till småbarnspedagogiken är inte direkt jämförbara eftersom metoderna och pedagogiken varierar stort mellan länder.

I den finländska undersökningen kommer det också fram att kortisolnivåerna varierar beroende på barns temperament. Utåtriktade barn visade sig ha högre nivåer när de var två år, oberoende om de vårdades hemma eller på daghem. Vid nästa uppföljning vid en ålder att tre och ett halvt kunde de här skillnaderna inte längre observeras.

Blyga och negativt reagerande barn med svag självregleringsförmåga uppvisade högre stressnivåer vid vård utanför hemmet.

Katja Tervahartiala disputerar på fredag med avhandlingen Early childhood stress regulation in out-of-home childcare and in at-home parental care – Associations with child temperament and age. Avhandlingen är en del av Åbo universitets Finnbrain-studie där man följer över 4 000 barnfamiljer från graviditet till vuxen ålder.