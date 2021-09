Tyskland är på väg in i en ny era, giganternas dominans är slut. Men vem som tar över efter Angela Merkel och med vilket politiskt innehåll det kommer att ske är ännu öppet. Valresultatet bäddar för knepiga regeringsförhandlingar.

Socialdemokraterna (SPD) tog över som största parti i förbundsdagsvalet i Tyskland och förpassade den kristdemokratiska unionen (CDU/CSU) till en andra plats. De senare gjorde sitt klart sämsta val någonsin och har tappat 17 procentenheter i väljarstöd på åtta år.

Socialdemokraterna lyckades äta upp kristdemokraternas stora övertag. Det var över 12 procentenheter i valet 2017 och förbyttes nu i en SPD-fördel på 1,6 procentenheter. Samtidigt är SPD:s kanslerskandidat Olaf Scholz betydligt populärare än kristdemokraternas Armin Laschet.

Det är alltså upplagt för ett partiskifte på kanslersposten, socialdemokraten Scholz borde rimligen efterträda kristdemokraten Angela Merkel. Men det är inte så enkelt, Laschet har inte brytt sig ett dugg om sitt partis dåliga valframgång och sin egen impopularitet, han meddelade under valkvällen att han är redo att bli förbundskansler.

Under tre av Merkels fyra mandatperioder vid makten har de två giganterna i tysk politik kristdemokraterna och sossarna styrt i en gemensam så kallad stor koalition. Söndagens valresultat innebär att de två fortfarande har en mandatmajoritet tillsammans, men ytterligare en stor koalition förefaller ytterst osannolik.

De tyska väljarna har tydligt signalerat att de vill ha någonting annat. För åtta år sedan fick de tillsammans över 67 procent av rösterna och för fyra år sedan hade det redan sjunkit till drygt 53 procent. Det här valet är det första i historien då de två partierna tillsammans inte når upp till 50 procent av rösterna.

Trots det logiska i att Scholz och SPD utgående från valresultatet och kanslerskandidaternas popularitet skulle ställa sig i spetsen för Tysklands nästa regering är ingenting givet.

Läget är helt öppet och nu väntar regeringsförhandlingar som många tror kan bli väldigt utdragna. Det sägs redan att Merkel antagligen kommer att hålla ytterligare ett nyårstal. Det skulle innebära att en ny regering inte fås till stånd före årsskiftet och så länge det inte sker sitter Merkel kvar.

Det är troligt att det varken är SPD eller CDU/CSU som sitter med trumf på hand då regeringsförhandlingarna går in i ett avgörande skede. I stället är det de två mellanstora partierna De Gröna och liberala Fridemokraterna (FDP) som med ess på hand kan bli kungamakare. Båda gick framåt i valet, De Gröna nådde rentav sitt bästa resultat någonsin.

Tyskland får sannolikt för första gången en regering som består av fler än två partier. De främsta regeringsalternativen är en så kallade trafikljuskoalition med SPD (röd), FDP (gul) och De Gröna eller en Jamaikakoalition (efter landets flaggfärger), CDU/CSU (svart), FDP och De Gröna.

Partierna på ytterkanterna backade i valet, högerextrema Alternativ för Tyskland (AfD) var i valet för fyra år sedan det tredje största partiet men passerades nu av både De Gröna och FDP. Linke på vänsterkanten förlorade för sin del stort, väljarstödet i det närmaste halverades. Det innebär att en rödgrön regering är utesluten.

De Gröna och FDP har tillsammans fler mandat i den nya förbundsdagen än de två stora var för sig. Det tillsammans med sossarnas och kristdemokraternas hårda tvekamp om vem som ska bli regeringsledare och få kanslersposten innebär att fridemokratern och De Gröna inte kommer att sälja sig billigt.

De två har signalerat att de eventuellt inleder preliminära regeringsförhandlingar på tu man hand. De ligger relativt långt från varandra i flera politiska frågor så det kan vara taktiskt klokt att först tala ihop sig och sedan i samlad trupp mäta ut så mycket som möjligt av de två potentiella kanslerspartierna.

Situationen blir inte enklare av att FDP politiskt är närmare kristdemokraterna medan De Gröna har lättare att samarbeta med socialdemokraterna.

Tyskland är på väg in i en ny era där både giganternas dominans och Merkels 16 år som kansler är slut, men hur den kommer att se ut och vad den kommer att innehålla är ännu oklart. Ett modernare, mer digitaliserat och klimatvänligt Tyskland skymtar. Förhoppningsvis blir regeringsförhandlingarna inte så långa som de just nu i värsta fall ser ut att kunna bli. Det är inte bara Tyskland som skulle bli lidande av utdragna förhandlingar. Också EU kan gå i stå om politiken i unionens största land under en lång tid inte fungerar normalt.

Tommy Westerlund Ledarskribent