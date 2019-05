De kan tänkas ta över efter Theresa May

Tidigare gruppledaren Andrea Leadsom avgick i onsdags och ses som en av kandidaterna att ta över ledarposten i Konservativa partiet om Theresa May avgår. Bild: Matt Dunham

Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid – en tänkbar efterträdare till Theresa May som ledare för Konservativa partiet. Bild: Kirsty Wigglesworth

Storbritanniens pressade premiärminister Theresa May har meddelat sin avgång. En rad politiker inom Konservativa partiet förekommer i spekulationerna kring vem som kan tänkas ta över efter henne.Här är några av de heta namnen:

Favoriten att efterträda May är en hård brexitör som förespråkat ett avtalslöst utträde ur EU. Johnson var tidigare borgmästare i London och utrikesminister i Mays regering. Han har uttryckt en stark vilja att ta över som partiledare och premiärminister när May avgår.

– Självklart, jag kommer att ge järnet, har Johnson sagt till public servicekanalen BBC om huruvida han tänker kandidera om platsen blir ledig.

Få kandidater klår Sajid Javids klassresa: Han är son till en pakistansk bussförare som kom till Storbritannien med ett pund på fickan och har tagit sig hela vägen upp i toppen i Konservativa partiet.

EU-skeptikern röstade mot brexit 2016 men har sedan dess gjort en kovändning och kan tänka sig att lämna EU utan avtal.

Javids popularitet sjönk dock något när han nyligen tog strid för att IS-resenären Shamima Begum skulle bli av med sitt brittiska medborgarskap och nekas inresa i Storbritannien.

Den tidigare kulturministern och hälsoministern tog över som utrikesminister efter Boris Johnson när han avgick 2018.

Även Hunt har vänt i frågan om brexit, från att vilja stanna kvar i EU till att nu se en brexit utan avtal som ett möjligt alternativ.

Hunt ses som en person som kan lyckas ena det splittrade Konservativa partiet och kanske få ett slut på partiets inre strider, rapporterar tidningen The Independent.

Leadsom, Konservativa partiets gruppledare i parlamentet, lämnade i veckan sin post med motiveringen att hon inte längre tror på premiärminister Mays plan att driva igenom brexit. Hon blev därmed det senaste avhoppet av många från Mays inre krets.

2016 tampades Leadsom med Theresa May om partiledarposten men kastade in handduken. Detta efter ett kontroversiellt uttalande där hon hävdade att hon skulle bli en bättre ledare eftersom hon, till skillnad från May, har barn.

Leadsom har ett starkt stöd bland många brexitörer.

Den tidigare utbildningsministern Gove är en brexitförespråkare som ställt sig bakom de utträdesavtal May lagt fram – men inte heller uteslutit en hård brexit.

Miljöministern beskriver sig själv som en miljökämpe och har vunnit förtroende hos många britter.

För en knapp en månad sedan blev Mordaunt Storbritanniens första kvinnliga försvarsminister. Detta efter att företrädaren Gavin Williamson fick sparken från jobbet då han anklagades för inblandning i Huaweiskandalen.

Mordaunt var tidigare biståndsminister och är frivillig reservist i flottan. Hon är en stark förespråkare för brexit och var ett av frontnamnen i kampanjen för att lämna EU.