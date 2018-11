De inreder teveserien Vår tid är nu

Fakta

Vår tid är nu

SVT:s familjekrönika "Vår tid är nu" utspelar sig under en tidsperiod på mer än 25 år, med start på fredsdagen 1945. Generationsdramat skildrar relationer och klasskillnader i ett Stockholm där fackföreningsrörelsen tar fart och det moderna Sverige växer fram. I centrum står restaurang Djurgårdskällaren som ägs av den välbeställda familjen Löwander. Just nu sänds säsong två på SVT och YLE Fem. Den tredje säsongen har spelats in och är tänkt att visas nästa höst. Serien har skapats av Ulf Kvensler, Malin Nevander och Johan Rosenlind.