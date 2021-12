De här söker rektorstjänsten vid Polisyrkeshögskolan

Ett formfel tvingade Inrikesministeriet att avbryta och ta om ansökningsprocessen.

Polisyrkeshögskolan ska välja rektor för tiden 17 januari 2022 till 31 juli 2025. Inrikesministeriet meddelar att 17 personer har sökt tjänsten.

Polisyrkeshögskolan i Tammerfors är Finlands enda läroinrättning som utbildar poliser. Högskolan arbetar också med forskning och utveckling. Polisyrkeshögskolan är underställd inrikesministeriet.

Petri Alkiora, juris licentiat Måns Enqvist, juris doktor Harri Gustafsberg, filosofie doktor Arto Hietanen, förvaltningsdoktor Samppa Holopainen, juris licentiat Jarmo Houtsonen, doktor i samhällsvetenskaper Tiina Koivuniemi, filosofie doktor Juha Kurenmaa, generalstabsofficer Mika-Petri Laakkonen, filosofie doktor Marko Laitinen, pedagogie doktor Piotr Lehtonen, magister i företagsledning Virpi Mustonen, filosofie doktor Vesa Muttilainen, doktor i samhällsvetenskaper Jarmo Puustinen, förvaltningsdoktor Satu Rantaeskola, juris doktor Kristiina Suur-Askola, förvaltningsdoktor Juha Syrjä, doktor i straffrätt

Inrikesministeriet tvingades göra om hela ansökningsprocessen i höstas, efter att ett formfel som gällde behörighetskraven uppdagades i arbetsannonsen. Under det första försöket lämnades 14 ansökningar in, men de kunde inte beaktas och intresserade fick lov att lämna in nya ansökningar.

Högskolans nuvarande rektor Kimmo Himberg går i pension vid årsskiftet.