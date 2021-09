De här kan få en Emmy-statyett i natt

Bästa dramaserie: "The boys", "Familjen Bridgerton", "The crown", "The handmaid's tale", "Lovecraft country", "The mandalorian", "Pose", "This is us"

Bästa komediserie: "Black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", The flight attendant", "Hacks", "The Kominsky method", "Pen15", "Ted Lasso"

Bästa miniserie: "I may destroy you", "Mare of Easttown", The queen's gambit", "The underground railroad", Wandavision"

Bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie: Uzo Aduba i "In treatment", Olivia Colman i "The crown", Emma Corrin i "The crown", Elisabeth Moss i "The handmaid's tale", Mj Rodriguez i "Pose", Jurnee Smollett i "Lovecraft country"

Bästa manliga huvudroll i dramaserie: Sterling K Brown i "This is us", Jonathan Majors i "Lovecraft country", Josh O'Connor i "The crown", Regé-Jean Page i "Familjen Bridgerton", Billy Porter i "Pose", Matthew Rhys i "Perry Mason"

Bästa kvinnliga huvudroll i komediserie: Aidy Bryant i "Shrill", Kaley Cuoco i "The flight attendant, Allison Janney i "Mom", Tracee Ellis Ross i "Black-ish", Jean Smart i "Hacks"

Bästa manliga huvudroll i komediserie: Anthony Anderson i "Black-ish", Michael Douglas i "The Kominsky method", William H Macy i "Shameless", Jason Sudeikis i "Ted Lasso", Kenan Thompson i "Kenan"