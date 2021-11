Engelskspråkiga filmer dominerar listan, men en inhemsk film är ohotad etta.

Den senaste Bondfilmen har varit en lönsam affär för landets biografer. No time to die har setts av nästan 600 000 biobesökare och hittills inbringat över 9 miljoner i biljettintäkter.

Det här innebär att filmen varit mer inkomstbringande än både den föregående Bondfilmen Spectre och Titanic. No time to die är årets mest sedda film på biograferna i landet och finländarna har sett den fjärde mest i världen i förhållande till storleken på landets befolkning.

Globalt har No time to die inbringat över 700 miljoner dollar i biljettintäkter och slagit rekord i många länder. Filmen, vars premiär sköts fram flera gånger på grund av pandemin, hade slutligen Finlandspremiär den 30 september.

1. Okänd soldat (2017), 14 180 566 euro

2. No time to die (2021), 9 028 874 euro

3. Spectre (2015), 8 334 391 euro

4. Titanic (1998), 8 046 877 euro

5. Star wars: the force awakens (2015), 7 220 676 euro

6. Skyfall (2012), 6 658 385 euro

7. Star wars: the last jedi (2017), 5 879 151 euro

8. Frozen 2 (2019), 5 830 890 euro

9. The lord of the rings: the return of the king (2003), 5 824 721 euro

10. Bohemian rhapsody (2018), 5 768 119 euro