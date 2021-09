De Gea hjälte för United – Chelsea i topp

Manchester United studsade tillbaka från Champions League-förlusten i veckan genom att vinna borta mot West Ham med 2–1.David de Gea blev stor hjälte när han räddade en straff i slutminuten.Chelsea besegrade Tottenham i Londonderbyt med 3–0 och leder Premier League.

Ett revanschsuget Manchester United och ett obesegrat West Ham möttes på Olympiastadion i London. Hemmalaget var de som spräckte nollan först. Said Benrahmas kanon gick via Raphael Varane och ställde helt David de Gea i bortamålet. 1–0 var ett faktum efter en halvtimmes spel.

Mumma för hemmatränaren David Moyes, som ju fick sparken från just Manchester United under uppmärksammade former 2014.

Men en tidig ledning innebär inte alltid en seger, och Moyes satte nog jublet i halsen. Fem minuter senare var ledningen nämligen borta. Cristiano Ronaldo skickade in returen på sitt eget skott, hans fjärde mål sedan återkomsten till Manchester United.

Ronaldo försökte igen och igen, men trots några misstänkta straffsituationer blev det inga fler mål för portugisen.

Men det blev straff för West Ham. Bara minuter efter att Jesse Lingard skickat in ledningen för Manchester United fick Luke Shaw bollen på handen och hemmalaget fick ett gyllene tillfälle att kvittera.

In från bänken kom då veteranen Mark Noble, men han gav inte publiken tillfälle att jubla. De Gea räddade säkert den dåligt slagna straffen och även segern för Manchester United.

– Jag tänkte: rädda bollen, rädda straffen och hjälp laget. Det är alltid svårt att spela här mot West Ham, så jag är väldigt glad, sade de Gea efter matchen till Sky.

Chelsea vann Londonderbyt borta mot Tottenham med 3–0. Två fullträffar direkt efter paus avgjorde.

Veteranbacken Thiago Silva, som fyller 37 år på onsdag, nickade in 1–0 efter hörna i 49:e minuten och åtta minuter senare sköt N'Golo Kanté 2–0 med ett skott som ändrade riktning på hemmabacken Eric Dier och ställde målvakten Hugo Lloris.

Antonio Rüdiger fastställde 3–0 på tilläggstid.

Topptrion Chelsea, Liverpool och Manchester United har alla 13 inspelade poäng – Chelsea och Liverpool har dessutom exakt samma målskillnad, men Londonlaget är före tack vare begynnelsebokstav.

Brighton fortsätter också att imponera och skuggar trion en poäng bakom. I hemmamatchen mot Leicester tog man kommando direkt och hade 2–0 efter 50 spelade minuter. Leicester reducerade via målkungen Jamie Vardy tio minuter senare och i den 67:e matchminuten trodde Ademola Lookman att han kvitterat för gästerna, men efter en VAR-granskning dömdes målet bort för offside. Slutresultatet skrevs därmed till 2–1.