Fotbollen – eller närmare bestämt herrfotbollen – tog hem de tyngsta priserna på Idrottsgalan på torsdagen. Den stora förloraren på galan var idrotten själv som inte verkar klara av att anamma moderna och inkluderande värderingar.

Idrottsgalan hölls i en till formen avskalad version efter ett år som präglades av inställda och flyttade tävlingar och en helt ny vardag för idrotten.

Men mitt i den nya och osäkra idrottsvardagen fanns det något som inte hade ändrats.

Under Idrottsgalan 2021 visade Idrottsfinland att man lever kvar i en värld med föråldrade värderingar, traditionella könsroller och en värld där det manliga prioriteras, beundras och premieras medan kvinnorna får nöja sig med att vara med på ett hörn.

Redan inför galan stod det klart att Sportjournalistförbundet, som nominerar kandidater för flera av priskategorierna, valt att se idrotten ur en ytterst traditionell och maskulin synvinkel. Då sportjournalisterna röstat förstärktes bilden av idrottens kärlek till männen och det manliga.

Bara en kvinnlig idrottare platsade på listan över de 13 främsta idrottarna i Finland 2020. Bland de 33 idrottare som fick röster av sportjournalisterna var bara sju kvinnor.

En orsak är förstås att damidrotten i många fall prioriterats ned eller helt bort på grund av coronapandemin under fjolåret. En annan orsak är att det fortfarande finns en utbredd syn att kvinnors idrottande är mindre värt och något som helt enkelt inte går att jämföras eller mäta med idrott som utövas av män.

Att Petra Olli valdes till årets förebild är förstås fint. Samtidigt hade Idrottsfinland en gyllens möjlighet att visa att det råder en tolerant, öppen och inkluderande atmosfär inom idrotten. 17-åriga Jere Nyström är en av de modigaste och största förebilderna finländsk idrott haft på väldigt länge, kanske till och med någonsin.

Nyström identifierar sig och klär sig som kvinna och sticker ut ur den ibland rätt gråa idrottarmassan med sina ögonfransförlängningar, sitt långa blonda hår och sin makeup.

Nyström har valt att öppet tala om både sin homosexualitet och sin könsidentitet för att väcka diskussion och öka förståelsen för könens mångfald, speciellt inom idrottskretsarna.

Att som 16-åring gå ut med sin story och utmana de traditionella könsrollerna i idrottens machovärld kräver inte bara mod – det kräver en oerhörd mogenhet, ett starkt självförtroende och en självkänsla.

Nyström borde ha varit det självklara valet till årets förebild. Tyvärr var de konservativa idrottskretsarna inte redo att omfamna och hylla sin hjälte.

Idrotten var inte heller redo att jämställa damer och herrar inom fotbollen. Då sportjournalistförbundet nominerade kandidaterna för årets tränare och årets lag fanns visserligen både dam- och herrlandslagen med i båda kategorierna. Men HJK:s herrlag och lagets tränare Toni Koskela fanns med som kandidater samtidigt som Åland Uniteds damer och lagets tränare Samuel Fagerholm inte platsade bland kandidaterna trots att de nått precis samma framgångar som HJK:s herrar.

Därför var det kanske inte så överraskande att det var herrlandslaget som röstades fram som årets lag och herrlandslagets tränare Markku Kanerva som valdes till årets tränare.

Den stora bragden som herrlandslaget i fotboll under Kanervas ledning stod för var att laget slutade tvåa i Nations League-gruppen – ett resultat som inte betydde mer än att laget fortsätter på B-nivån i den rätt färska turneringen.

Samtidigt tog damlandslaget under Anna Signeuls ledning ett enormt kliv mot EM-slutspelet. Fotbollsdamerna kan redan om en månad säkra sin plats i EM om de besegrar Portugal på hemmaplan.

Tyvärr väger en nästan säkrad EM-plats lätt i jämförelsen med resultat som inte leder till något mästerskap eller ens avancemang i hierarkin om en inte är man.

Publiken fick chansen att rösta fram Årets idrottsögonblick. Bland de tio kandidaterna var tre från damidrotten. Prisets finskspråkiga namn Sykähdyttävin hetki beskriver väl vad det handlar om. Priset ska gå till den eller de som skapa en euforisk stämning både på sin egen arena men främst bland idrottspubliken.

Om inte Amanada Rantanens segermål på stopptid mot Skottland är årets idrottsögonblick kanske det är bäst att skrota hela kategorin. Här har vi en spelare som kom in sent i truppen, som hoppade in i slutet av matchen, som kommer ensam med den skotska målvakten och till slut sätter segermålet med sitt ansikte (!) och ger Finland både segern och en enorm chans att ta sig till EM-slutspelet.

Nu tyckte publiken, påhejad av Idrottsgalans kandidatnominering, att golfspelaren Sami Välimäkis turneringsseger på Europatouren var mera värd.

Inget illa mot Välimäki – både hans seger och hans fantastiska år förtjänar beröm och uppmärksamhet. Men att turneringssegern skulle väcka större känslor och vara mer spännande och fascinerande än Rantanens mål är svårt att se eller acceptera.

Om det varit en herrspelare som stått för samma makalösa insats som Amanda Rantanen hade han självklart tagit en jordskredsseger i omröstningen.

Kvinnans prestationer och framgångar är fortfarande värd bara en bråkdel av männens inom idrotten.

För att en kvinna ska ha chansen att ta hem segern då de tävlar mot män räcker det aldrig med att prestera på samma nivå – som kvinna måste en vara klart mycket bättre. Och inte ens då är det sagt att det räcker för att ta hem pris.

Något som ytterligare förstärks då det visade sig att ingen kvinna gjort sig förtjänt av att bli invalda i Idrottens Hall of Fame då tre nya medlemmar valdes in i samband med Idrottsgalan.

Kanske idrotten i framtiden kan visa upp modernare värderingar då årets bästa ska premieras.

Filip Saxén Sportchef