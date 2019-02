De flesta lyssnar på radio tidigt på morgonen

Radion håller ställningarna. Kring 1,2 miljoner finländare lyssnar på radio vid åttatiden på morgonen.

Nästan 92 procent av alla finländare lyssnar på radio i något skede under veckan. Det visar Finnpanels senaste radioundersökning. Dagligen lyssnar 71 procent på radio. Förutom att lyssna på traditionell radio ökar nättjänster som Radiot.fi, Yle Areena, Supla och RadioPlay.

I fjol lyssnade finländarna i medeltal på radio 2 timmar och 48 minuter per dag. Radion var det populäraste ljudmediet i alla åldersgrupper. De flesta lyssnar på radio vid 8-tiden på morgonen.

Under 45-åringar lyssnar i regel på radio i bilen eller på jobbet. De flesta över 45-åringar lyssnar mest hemma.

Den populäraste kanalen i fjol var fortsättningsvis Yle Radio Suomi, som lockade 31 procent av alla lyssnare. Därefter följde Radio Nova och Yle Radio 1. För under 45-åringar var Radio Suomipop i topp.

Ungefär hälften lyssnade på Yles kanaler medan andra hälften valde de kommersiella kanalerna. Yngre valde oftare de kommersiella, medan äldre föredrar Yle.

Ser man på skillnaden mellan kvinnor och män valde kvinnorna oftare Radio Aalto, Loop och NRJ medan männens favoriter var Radio City, Radio Rock och Yle Puhe.

De flesta föredrog att lyssna via en radiomottagare, medan 33 procent av alla under 45-åringar lyssnade via mobiltelefonen.

Även podcaster har börjat hitta sin publik i Finland, även om de fortfarande är betydligt populärare i övriga Norden.

Kring 21 000 finländare deltog i Finnpanels Nationella Radioundersökning 2018