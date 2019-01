De är världens sämsta föräldrar

Fakta

Studien om stressade föräldrar

Sarah Schoppe-Sullivan, doktor i psykologi vid Ohio State University i USA, har i studien "New parents -maternal gatekeeping and fathering behavior across the transition to parenthood” följt 200 yrkesarbetande par som fick sitt första barn 2008–2009. Strävan efter den perfektion som uppvisas i sociala medier kan hämma det goda föräldraskapet och göra föräldern osäker på sina egna val och kunskaper, menar hon. Studien visade att nyblivna föräldrar som ofta använde sociala medier var mer stressade än de som inte gjorde det.