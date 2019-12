De är årtiondets idrottare

Sportjournalisterna som väljer årets idrottare kommer att ha ett lätt val den här gången. Teemu Pukki är given. Blir ingen diskussion.

Pukki vann skytteligan i Englands division ett, inledde starkt i Norwich i Premier League och – framför allt - krutade Finlands herrar till EM-slutspelet 2020. Pukki gjorde tio mål av Finlands sexton mål i tio kvalmatcher.

De idrottsliga meriterna är odiskutabla. Mer än så, Pukki är en av årets snackisar.

Och det finns ont om alternativ. Det var inte utan ett sting av avundsjuka som jag ögnade igenom listan över kandidater till årets idrottare i Norge. (Även om Norges chanser att sig till EM-slutspelet genom Nations League är försvinnande små).

Det är ofta svårt att jämföra lagidrottare med idrottsutövare i individuella grenar. Den här gången är uppgiften en aning mindre komplicerad än normalt.

Det finns inte någon som riktigt utmärkt sig i någon av de individuella grenarna. Det finns kandidater som kan få enstaka röster, som Jenna Laukkanen (två EM-guld i kortbane-EM i simning), Toni Piispanen (ett guld och ett silver i parafriidrotts-EM) och Iivo Niskanen (ett VM-brons i skidåkning). Häcklöparen Annimari Korte var glödhet i sommar, men hennes internationella meriter räcker bara inte till. Pukkis största utmanare är sannolikt också lagidrottare, som NHL-stjärnan Mikko Rantanen, Bundesligamålvakten Lukas Hradecky eller NBA-liraren Lauri Markkanen.

Idrottsgalan har mist en del av sin tjusning. Det oundvikliga efterspelet får ofta löjliga dimensioner, fast den här gången tror jag valet är rätt enstämmigt. Jag röstar inte ens.

Däremot, vid utgången av årtiondet, är det ett ypperligt läge att blicka tillbaka över hela 2010-talet. Vem är 2010-talets idrottare i Finland.

Svaret är enkelt.

Iivo Niskanen vann två OS-guld, ett VM-guld och ett VM-brons i en traditionell finsk idrottsgren. Han har också blivit vald till årets idrottare redan tre gånger under 2010-talet (första gången tillsammans med Sami Jauhojärvi).

Låt vara att längdåkning inte är en global sport. Det är ett argument jag aldrig förstått. Konkurrensnivån beror inte endast på hur många länder som deltar, utan hur proffsigt, vetenskapligt och effektivt man strävar efter resultat i de länder som deltar.

Varför inte Krista Pärmäkoski? Hon har vunnit fyra OS-medaljer och sex VM-medaljer under 2010-talet. Men inte ett guld. Det är skillnaden.

Mikko Ilonen, Henri Kontinen, Tuuli Petäjä-Sirén, Tero Pitkämäki, Aleksander Barkov, Kaisa Mäkäräinen. Ingen annan har varit suverän i sin idrottsgren på samma vis som Niskanen under 2010-talet. Så valet av årtiondets idrottare är lika lätt som valet av årets idrottare.

Här är min lista över årtiondets idrottare i Finland. Listan är så subjektiv som den kan bli. Kriterierna är framgångar under hela 2010-talet, idrottsutövarens profil i Finland, och idrottsgrenens ställning i Finland och världen.

1. Iivo Niskanen, längdåkning. Bäst i världen i en traditionell finsk idrottsgren. Två OS-guld talar för sig. Gjorde sitt stora genombrott redan i Sotji 2014.

2. Kaisa Mäkäräinen, skidskytte. Sedan genombrottet 2011 har hon hört till den absoluta världseliten under hela årtiondet – fast hon inte lyckats lika bra i stora mästerskap.

3. Aleksander Barkov, ishockey. Ishockey är den mest populära idrottsgrenen i Finland, och den bästa spelaren, om inte kanske den synligaste, är Barkov. Slog igenom i NHL redan säsongen 2013-2014.

4. Krista Pärmäkoski, längdåkning. Stod för hälften av Finlands medaljsaldo i OS 2018. Frånsett några tunga år 2012-2015 har hon hört till toppskiktet i världen under hela decenniet.

5. Lukas Hradecky, fotboll. Bundesliga är kanske inte världens bästa liga, men Hradecky har hört till världens bästa målvakter under de senaste åren.

6. Leo-Pekka Tähti, parafriidrott. Under 2010-talet vann Tähti bland annat två paralympiska guld, fyra parafriidrotts-VM-guld, satte världsrekord på 100 m i T54-kategorin, och var i det närmaste oslagbar på sin paradsträcka.

7. Antti Ruuskanen, friidrott. Finlands ställning som en stor friidrottsnation är ett minne endast, men Ruuskanen tog ett OS-silver, ett EM-guld och ett EM-brons under 2010-talet.

8. Lauri Markkanen, basket. Går inte att göra den här listan utan Markkanen, som gjorde det som ingen trodde var möjligt, etablerade sig som en stjärna i NBA.

9. Tero Pitkämäki, friidrott. Hans bästa år inföll under 2000-talets första årtionde, men förtjänar definitivt att bli omnämnd. Ett VM-silver, ett VM-brons och två EM-brons under 2010-talet. Två gånger årets idrottare under 2010-talet.

10. Kaisa Sali, triathlon. Största delen av decenniet topp fem i världen, i en av de trendigaste idrottsgrenarna i Finland.

Av annan åsikt? Ha, det var meningen.