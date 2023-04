Här är idrottsprofilerna i den nya riksdagen

Flera före detta elitidrottare valdes in i riksdagen. De nya idrottsprofilerna är Mika Poutala (KD) och Timo Furuholm (VF). Poutala ställde upp i Nylands valkrets, medan Furuholm valdes in i Egentliga Finlands valkrets.

Poutala vann två EM-silver i hastighetsåkning, men en av de mest minnesvärda stunderna i hans karriär var OS i Pyeongchang 2018, då han blev fyra i 500 m, endast 3 hundradels sekunder bakom medalj. Han valdes in i stadsfullmäktige 2021.

Den före detta landslagsspelaren i fotboll Timo Furuholm valdes in i Åbos stadsfullmäktige 2021. Han valdes också in i fullmäktige för Egentliga Finlands välfärdsområde 2022. Under sin fotbollskarriär nådde han ända till 2. Bundesliga, den nästa högsta serienivån i Tyskland.

Essayah röstmagnet

Flera idrottsprofiler blev omvalda. Ex-triathleten Pauli Kiuru (Saml), dubbla världsmästaren i segling Sari Multala (Saml) och exishockeyspelaren Sinuhe Wallinheimo (Saml), före detta kroppsbyggaren Kike Elomaa (Sannf), OS-silvermedaljören i brottning Marko Asell (SDP), VM-guldmedaljören i skidorientering Hanna Kosonen (C) samt världsmästaren i gång Sari Essayah (KD) fick fortsatt förtroende av väljarna.

Röstmagneter bland före detta elitidrottsutövare var Pauli Kiuru med 10 979 röster i Birkalands valkrets, Sinuhe Wallinheimo med 7 467 röster i Mellersta Finlands valkrets och Sari Essayah med 15 783 röster i Savolax-Karelens valkrets.

Vänsterförbundets Timo Furuholm blev invald i Egentliga Finlands valkrets.

Det gick inte bra för alla före detta elitidrottare som ställde upp i riksdagsvalet. Den före detta ishockeyspelaren Jere Karalahti (Rörelse Nu) fick 455 röster i Helsingfors valkrets. Basketprofilen Henrik Dettmann (SFP) fick 1 857 röster i Nylands valkrets, men det räckte inte för att bli invald.

Ex-friidrottaren Tommi Evilä (Saml) fick 3 227 röster i Birkalands valkrets, men blev inte invald. Ex-basketspelaren Shawn Huff (Gröna) fick 2 329 röster i Helsingfors valkrets, men blev inte heller invald. Reijo Jylhä (Saml), före detta landslagstränare i längdåkning blev inte invald i Lapplands valkrets. Fotbollsprofilen Juha Malinen blev inte invald i Uleåborgs valkrets.

Kampanj för idrott och motion

Flera idrottsprofiler har verkat i dagspolitiken, men frågor om idrott och motion har sällan varit högt på regeringens agenda. Före riksdagsvalet lanserade Finlands Olympiska kommittén en kampanj för att främja motion och idrott. Uppemot 400 kandidater undertecknade kampanjen.

Fördelat bland partierna stöttade 83 av Samlingspartiets kandidater kampanjen, 45 av SDP:s kandidater, 40 av Centerpartiets kandidater, 32 av Sannfinländarnas kandidater, 23 av Rörelse Nus kandidater, 21 av SFP:s kandidater och 20 av Kristdemokraternas kandidater. Av de större partiernas ordförande undertecknade Sari Essayah (KD) och Maria Ohisalo (Gröna) Olympiska kommitténs kampanj.

Av 119 kandidater i Helsingfors och Nylands valkrets som undertecknat Olympiska kommitténs kampanj blev 18 invalda. Röstmagneten i Helsingfors valkrets, Samlingspartiets Elina Valtonen, har undertecknat Olympiska kommitténs kampanj, precis som SDP:s Antti Lindtman, som fick näst mest röster i Nylands valkrets.

Motion i valprogrammen

Prioriterar den nya regeringen motion och idrott mera än de tidigare? Det går att få en översikt av betydelsen av motion och idrott genom att gå igenom partiernas valprogram. Alla riksdagspartier som är representerade i den nya riksdagen nämner motion i sitt valprogram, frånsett Sannfinländarna, som inte hade ett specifikt valprogram. Det handlar dock ofta mer om plattityder än substans.

SFP konstaterar att partiet vill ”öka finländarnas möjligheter till motionsutövning och motivera flera att röra på sig”, samt ”skapa förutsättningar att erbjuda jämlika och jämställda möjligheter till idrottsutövning och andra fritidssysselsättningar”.

SDP vill ha ”mer rörelse i alla befolkningsgrupper för att förbättra hälsan och välbefinnandet”, medan Samlingspartiet vill ”förbättra människors hälsa och välmående genom att stödja en aktiv livsstil”.

Däremot lyste tematiken motion och idrott med sin frånvaro i alla valdebatter, så det återstår att se om det är tomma fraser eller en verklig vilja att lyfta fram motion och idrott på den politiska agendan. Med tanke på att passivitet kostar samhället flera miljarder euro per år kunde det finnas skäl att göra något.