John Williams hedras med tre konserter i Helsingfors: ”Han är den viktigaste kompositören av filmmusik”

Symfoniorkestern Vantaan Viihdeorkesteri har de senaste åren utmärkt sig med att framföra filmmusik. På repertoaren har funnits musik av bland andra Ennio Morricone, Nino Rota och John Williams. Nu blir det en uppföljning när orkestern bjuder på tre tematiska helheter med Williams musik.

Den amerikanska filmkompositören fyllde 90 i fjol och Vantaan Viihdeorkesteris repertoar består av Williams musik från sex olika decennier. I den första konserten blir det musik från Indiana Jones-filmerna, E.T och Hajen. I den andra konserten Harry Potter, Jurassic Park och Catch me if You can. Den tredje bjuder på musik från Stjärnornas krig, Schindlers lista och Rädda menige Ryan.

– Vi har framfört John Williams musik vid olika tillfällen och konserterna har varit mycket populära. Dessutom har våra musiker njutit av att framföra hans musik. Vi tänkte att det skulle vara på sin plats att hedra Williams med en konsertserie där lyssnaren kan ta del av en bred repertoar av Williams musik. Jag vågar påstå att han är den viktigaste kompositören av musik på vita duken, säger Vantaan Viihdeorkesteris konstnärliga ledare Lauri Porra.

Han har många favoriter i Williams digra produktion, men lyfter speciellt fram musiken från Stjärnornas krig och Indiana Jones och det sista korståget.

– Det är stycken som jag lyssnade på i tonåren och som bidrog till mitt intresse för film. Som en begynnande musiker insåg jag också att det är fråga om musik med en fängslande dramaturgi. Melodierna är otroligt fina.

– På senare år har också till exempel musiken från Harry Potter-filmerna betytt mycket för mig. Det är svårt att välja. Som med bra musik byts favoriterna med jämna mellanrum. Som musiker och kompositör vill jag betona att Williams musik har en unik förmåga att kombinera det visuella med det musikaliska.

John Williams har komponerat musik till många av de filmer som Steven Spielberg har regisserat.

Drömma sig bort

Lauri Porra understryker att det går bra att njuta av filmmusik utan att se filmen. Musiken skapar världar där det är lätt att drömma sig bort en stund.

– När filmen inte är närvarande ger det lyssnaren en möjlighet att fantisera och kanske skapa bilder i det egna huvudet. Men så kan man ju också minnas tillbaka till filmen, om man sett någon specifik film med Williams musik.

– En orsak till att intresset för filmmusik vuxit är att instrumentalmusiken generellt mår bra. Folk vill ha stämningsfull musik som inte är så starkt bunden till genrer. Jag upplever att musikkonsumenter är mer mottagliga för olika stilar och då hittar man också filmmusiken som kanske annars inte exponeras så mycket.

Kommer John Williams att vara på plats på konserterna?

– Det tror jag inte. Vi har självfallet meddelat honom om att vi ska framföra hans musik. Vi har förstått att han minskat på sitt resande de senaste åren, vilket kanske är naturligt med ålderns rätt.

Porra har upplevt en konsert där Los Angeles filharmoniker framförde John Williams musik vid utomhusscenen Hollywood Bowl med kompositören själv som dirigent.

– När musik framfördes från Stjärnornas krig plockade alla i publiken fram sina ljussablar. Det är en tradition i Hollywood och bidrog till ett mäktigt spektakel.

1980 fungerade John Williams som dirigent för Boston Pops, som ofta framfört hans musik.

Enligt Lauri Porra vill Vantaan Viihdeorkesteri utmärka sig med att framföra musik som inte de andra symfoniorkestrarna i Finland gör. Det är också en orkester som erbjuder ett fast jobb för enbart tre anställda. Många av orkesterns musiker har fasta jobb till exempel i Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester eller Tapiola Sinfonietta.

– Vår repertoar består av moderna klassiker, men vi är inte heller rädda för att kombinera olika musikformer och givetvis med glimten i ögat. Vi funderar på att i framtiden göra en konsert där vi skulle framföra musik med en film i bakgrunden, säger Porra.