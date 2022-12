Real Madrid-vibbar över Frankrike

Visst, de två möttes i VM senast då Franrike vann med 4–3 i åttondelsfinalen. Två snabba mål i mitten av andra halvlek av Kylian Mbappé sänkte Argentina den gången och samme Mbappé är ett av Les Bleus främsta vapen i jakten på nationens tredje VM-titel. Argentina är likaså ute efter den stolta fotbollsnationens tredje VM-titel. Det har gått 36 år sedan senast.

Frankrike kan bli den första nationen sedan Brasilien, 1958 och 1962, att försvara en VM-titel. Utöver Brasilien är det bara Italien, åren 1934 och 1938, som mäktat med bedriften.

1934 och 1938 deltog sexton lag och konkurrensen kan inte ens jämföras med dagens. Också 1958 och 1962 gällde formatet med sexton lag. I dag är det 32 nationer som gör upp om bucklan. Nästa gång det beger sig i Kanada, Mexiko och USA är 48 lag kvalificerade. Naturligtvis alldeles för många och Fifas planer på att spela gruppspelet med tre lag per grupp ter sig idiotiskt till och med för att komma från högkvarteret i Zürich. Tre lag per grupp öppnar för missbruk av systemet då de två lagen per grupp som möts i den sista omgången kan spela på de tidigare resultaten. Lär väl ändå vara så att Fifa tar sitt förnuft till fånga och väljer fyra lag per grupp men att ett dylikt förslag över huvud taget tagits i beaktande tyder på att Fifas dumhetsfilter inte är särskilt tätt.

Finalparet är en av de verkliga lågoddsarna. Trodde själv på Brasilien men en liten stunds okoncentration och slapphet i kvarten mot Kroatien blev ödesdiger för de mesta mästarna.

Argentina inledde som bekant med en chockförlust mot Saudiarabien. Kanske en nyttig väckarklocka för ett landslag som hade gjort nästan 40 matcher utan förlust inför VM. Argentinas formkurva pekar stadigt uppåt och insatsen mot Kroatien i semifinal var mästerlig. Kroatien var med i matchen i en halvtimme, sen rymde Argentina och Lionel Messi all världens väg.

Den matchen var Argentinas klart bästa hittills och det bådar givetvis gott inför finalen. Argentina är lämpligt elakt och cyniskt men också ett lag fyllt med matchvinnare av olika slag och virke. Med Messi i spetsen.

I vägen för Argentina och Messis sista steg mot odödlighet står ett Frankrike som man spelmässigt inte alltid blir riktigt klok på. Laget var stundtals illa ute mot England i kvarten och också Marocko gjorde Frankrike lite skärrat i semifinalen då nordafrikanerna tryckte på i andra halvlek.

Frankrike påminner i detta VM väldigt mycket om Real Madrid de senaste åren. Real Madrid kan spela tämligen medioker fotboll men då säsongen summeras har klubben likt förbaskat vunnit ännu en ligatitel eller Champions League.

Samma sak ligger över Les Bleus som aldrig tycks bli riktigt skärrat. Har du de offensiva pjäser tränare Deschamps förfogar över finns det visserligen inte särskilt stor orsak till oro.

Argentinas formkurva är utmärkt men Frankrikes högsta nivå är aningen högre. Någonting säger mig att Frankrike spelar ut hela sitt register och grusar Messis och Argentinas drömmar.