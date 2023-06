Berget där dina skänkta kläder hamnar

I Ghanas huvudstad Accra finns den globala modeindustrins stinkande bakgård. På toppen betar korna, med utsikt över det enorma slumområde som är Old Fadama, hem till över 100 000 av Accras invånare. Detta berg, som vi just bestigit, är 20 meter högt och består till 60 procent av textilier. Det har organisationen The Or Foundation, som på plats i Ghana i många år har dokumenterat den globala marknaden för begagnade kläder, räknat ut. En spark med foten och fram skymtar ett par rosa trosor och jeans från Armani, två av runt 15 miljoner begagnade plagg som varje vecka anländer till Ghana.

Korlelagunen, där sopberget ligger, mynnar ut i Atlanten, vars stränder på vissa håll runt Accra kan vara täckta av ett tjockt lager textilier. De klängar igen dagvattensystem, vilket leder till en ökad risk för kolera, malaria och översvämningar. Problemen är inte unika för Accra. På flera håll i Afrika med bristande avfallshaneringssystem, bland annat i Kenya och Tanzania, finns det platser som ser ut på liknande sätt.

Nere vid bergets fot breder stickande rök från bål av elektronikskrot ut sig. Där står Awal Mohammed, en migrantarbetare från norra Ghana som kom till Old Fadama för 12 år sedan i jakt på sysselsättning.