Datasäkerhetsbolag försöker spåra sig fram till utpressaren

På onsdagen gick F-Secures forskningschef Mikko Hyppönen ut med ett upprop på Twitter.

"Om du är ett Vastaamooffer och har betalat lösen uppskattar jag om du tar kontakt med mig".

Hyppönen uppger för Yle att omkring 50 personer har kontaktat honom, av dem har 14 personer lyckats genomföra sin betalning.

F-Secure försöker komma åt gärningspersonen eller gärningspersonerna genom att följa hur de här pengarna rör sig. Och visar sig att utpressaren, "ransom_man", efter flera dagars tystnad aktiverade sig natten till torsdagen och tömde kontona dit pengarna hade betalats.

Message to #Vastaamo data breach victims:



Keräämme bitcoin-osoitteita, joihin Vastaamon lunnaita on maksettu. Yritämme jäljittää, mihin rahat menivät. Jos olet Vastaamon uhri *ja maksoit lunnaat*, arvostan jos otat minuun yhteyttä. Sähköpostiosoitteeni on profiilissani. Kiitos.