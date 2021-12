Därför vann Malmö FF guldet igen

Malmö FF har tagit sitt andra raka SM-guld och det 22:a i herrallsvenskans historia.Titeln säkrades i den sista omgången hemma mot Halmstad och här är fem faktorer som lett fram till SM-guldet:

1. Bredden

Jämfört med exempelvis AIK och Djurgården har Malmö spelat 13 fler tävlingsmatcher sedan början av juli på grund av kvalspel och gruppspel i Champions League. Lägg även till långtidsskador på spelare som Ola Toivonen och Jonas Knudsen mitt under säsongen och att målvakten Johan Dahlin gjorde comeback efter axelskada först i juni.

Då är det naturligtvis viktigt att ha en stor bredd i truppen – en bredd som samtidigt är av hög spets. Detta är något som har möjliggjorts av alla Europamiljoner som MFF har spelat in under de senaste åren.

Lägg även till att det har har det varit en hel del skador även under den andra halvan av säsongen. Oscar Lewicki var borta i två månader och lagkaptenen Anders Christiansen har missat flera matcher på slutet.

2. Stark avslutning

När allsvenskan tog uppehåll för landslagssamling i slutet av augusti var 17 omgångar spelade och AIK toppade tabellen på 36 poäng – två före Djurgården och tre poäng före Malmö och Elfsborg. När serien rullade i gång igen visade MFF upp en form som satte skåningarna i guldläget.

På tolv höstmatcher – omgång 18–29 – tog MFF 25 av 36 möjliga poäng, vilket ger ett snitt på 2,08 poäng per match. Den enda förlusten kom mot Mjällby – därefter blev det fem segrar och två oavgjorda.

AIK och Djurgården har förlorat fyra matcher vardera under samma period och fått nöja sig med 20 poäng på de tolv matcherna (1,67 i snitt). Elfsborg skrapade ihop 19 poäng (1,58 poäng i snitt). Hammarby tog 23 av 36 poäng under perioden, men hade lämnat ett alldeles för stort försprång inför hösten. Bajen stod på 27 poäng efter 17 spelade omgångar.

3. Förmågan att kombinera allsvenskan och Europa – till slut

Säsongen 2014 lyckades MFF kombinera Champions League-gruppspel med att vinna SM-guld samma år. Övriga år som MFF nått gruppspel i Europa – antingen i Champions League (2015) eller Europa League (2011, 2018, 2019) – har klubben inte klarar av tvåfrontskriget. Nu återupprepar Malmö bedriften igen.

– Det tog kanske lite lång tid för oss att kombinera båda delarna, men sista tiden har vi gjort det bra i båda. Vi har hittat en balans, säger målvakten Johan Dahlin.

4. Starkt bortafacit

Malmö slutar inte ens topp tre i allsvenskan sett till hemmatabellen, men skåningarna har varit starka på bortaplan. Utanför Malmö har laget spelat in 30 poäng på 15 matcher, vilket ger 2 poäng i snitt per match. Guldutmanaren AIK är bäst i serien på hemmaplan, men har endast spelat in 18 poäng (1,2 i snitt) utanför Friends arena.

5. Jon Dahl Tomasson

MFF har tagit sju SM-guld de tolv senaste säsongerna och även om detta är tredje gången under den perioden som klubben försvarar ett guld, har det inte skett med samma tränare.

Rikard Norling var guldtränare 2013, men lämnade samma år och när det blev SM-guld även 2014 var Åge Hareide tränare. Dansken Allan Kuhn fick lämna posten efter ett år – trots att det blev serieseger 2016. Året efter var det Magnus Pehrsson som lotsade MFF till SM-guldet.

Nu kan den tidigare danske storspelaren Jon Dahl Tomasson stoltsera med två raka SM-guld – på två försök. Senaste tränare att lyckas med den bedriften i MFF är engelsmannen Bob Houghton, som förde klubben till två raka guld säsongerna 1974 och 1975.