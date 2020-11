Därför tar rösträkningen i USA så lång tid

Valdagen har passerat, men någon vinnare finns ännu inte. Och lär dröja tills alla röster är räknade minst en gång.– USA har 50 olika valsystem, varje delstat har sitt eget regelverk, säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier.

Först såg det ut som om president Donald Trump låg bäst till. I skrivande stund har pendeln svängt till utmanaren Joe Biden. I takt med att rösträkningen i olika delstater närmar sig slutet blir bilden tydligare. Men att redan nu säga vem som kommer att vinna är omöjligt, enligt Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

– Dels är det väldigt jämnt i flera delstater vilket gör det svårare för alla att komma med förutsägelser. Men det man också måste komma ihåg är att det finns olika regelverk i delstaterna för när man börjar räkna exempelvis poströster.

Blanck tar delstaten Florida som exempel. Där tilläts valarbetarna räkna poströster i takt med att de kom in, vilket gjorde att det tidigt på valdagen såg ut som om Biden skulle ta hem delstaten. Men när sedan de röster som avlagts på plats under valdagen började räknas svängde fördelen över till Trump.

– Det här är regelverk som skiljer sig starkt åt, i Pennsylvania räknar man med röster som är poststämplade på valdagen så där vet vi inte förrän förmodligen fredag.

Blanck nämner även poströsterna som en förklaring till varför Michigan och Wisconsin svängde efter första prognoserna.

Olika regler kring poströsterna förklarar också varför det till synes står still i räkningen på flera håll. Enligt CNN är Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina och Pennsylvania delstaterna där det ännu inte går att utropa någon vinnare. En del områden i delstaterna har valt att fortsätta räkna in under den amerikanska natten, medan andra fortsätter under morgonen.

Enligt Politico kan poströster i Alaska räknas om de postats på valdagen och kommer in senast 13 november. För Nevada är det datumet 10 november. I exempelvis Arizona och Georgia måste poströsterna ha kommit in på valdagen.

President Trump har flaggat för att kräva omräkning av rösterna i vissa delstater. Något som ändå skulle komma att ske, enligt Blanck.

– I vissa delstater sker det en automatisk omräkning om det skiljer väldigt lite mellan kandidaterna. I andra har man rätt att begära en omräkning, och det är det vi ser nu.

Blanck vill inte sia om vem som tar hem valsegern till slut men säger att det inte är otänkbart att det finns en vinnare när rösterna räknats första gången, och en annan när de räknats på nytt.

– Det är så jämnt så det är inte omöjligt, det vi har nu är också en juridisk process som är i gång. Att resultaten och rösträkningen i olika delstater utmanas i domstolarna, det är det amerikanska sättet att lösa problemen.

Blanck påpekar också att en viktig sak att förstå för den som tittar på USA-valet med nordiska ögon är hur annorlunda tilliten till staten ser ut.

– Det finns undersökningar där man frågar svenskar vad de tycker om staten, offentliga förvaltningar och myndigheter och om man tycker att det fungerar. Då säger 70 procent att det fungerar ganska bra, man är ganska nöjd. I USA är samma siffra 17 procent. Det är det man ser nu, det kommer protester, man litar inte på det här. Man ser det som att valet ges till "den andra sidan".