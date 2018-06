I helgen släpptes bomben: Beyoncé och Jay-Z har gett ut ett gemensamt album. Men när de återigen bara publicerar musiken på den egna strömningstjänsten Tidal väljer jag att inte lyssna.

Beyoncé och Jay-Z har under de senaste åren blivit något av ett kungapar i musikvärlden. De hyllas ofta gränslöst och okritiskt. Det var således ingen överraskning att det blev en mediestorm när de i lördags meddelade att deras första gemensamma album finns ute. Nyheten spred sig snabbt och kulturredaktioner proklamerade "this is not a drill". Men efter en stund kom följdfrågan från fansen: var hittar vi albumet?

Svaret stavas givetvis Tidal, Jay-Z:s egen strömningstjänst. Tidal grundades år 2015 som ett alternativ till Spotify. Enligt Jay-Z skulle strömningstjänsten vara mer rättvis för artisterna – de skulle få bättre betalt. Men tjänsten har inte riktigt fått fotfäste. Majoriteten av artisterna som har sin musik på Tidal lägger också ut den på Spotify. Kanye West, som först släppte sitt senaste album enbart på Tidal, lade ut det på Spotify ett kort tag senare.

Beyoncé och Jay-Z utgör dock undantagen. Liksom deras tidigare album finns nya Everything is Love endast på Tidal. På en av låtarna sjunger Beyoncé att om hon brydde sig om strömningssiffror hade hon lagt ut sin musik på Spotify. Frågan som kvarstår är vad paret Carter egentligen bryr sig om. Ifall det inte handlar om siffror och intäkter, varför låter de inte bara musiken vara öppen för alla?

Tidal berättar inte hur många prenumeranter de har, i motsats till konkurrenterna Spotify och Apple Music. Antalet är med all sannolikhet betydligt lägre än hos de andra två. I en granskning i norska tidningen Dagens Næringsliv anklagades Tidal i våras också för att manipulera sina strömningssiffror. Enligt artikeln har det förekommit miljontals falska lyssningar, bland annat på Kanye Wests och Beyoncés album.

Om uppgifterna stämmer har dessa stora artister fått betydligt större intäkter på bekostnad av artister med färre strömningar. Tidal har avfärdat detta, men granskningen ledde ändå till att Tono, den norska motsvarigheten till Teosto, polisanmälde strömningstjänsten i maj.

Oberoende av om Tidal fejkat siffror eller inte blir jag illa berörd av hur paret Carter använder sin stjärnstatus för att dra in mer intäkter och prenumeranter till tjänsten. Jag ser ingen annan förklaring till det än mera kapital för deras egen vinning och tycker således att det är manipulativt.

Jag betalar gladeligen för att strömma musik och skulle inte ha något emot att betala mer per månad om pengarna gick direkt till artisterna. Jag vill däremot inte känna mig tvingad att prenumerera på en strömningstjänst bara för att få tillgång till dess ägares musik. Därför väljer jag att inte heller nu skaffa Tidal, åtminstone inte förrän jag vet hur en prenumeration där gagnar de mindre artisterna.

Anna Lillkung