Två tredjedelar av britterna är missnöjda med hennes brexitstrategi. Hennes eget parti hotar att avsätta henne. Storbritanniens premiärminister Theresa May sitter osäkert på 10 Downing Street.

Theresa May förvandlades från en järnkvinna till en marionett över en natt. När de konservativa förlorade sin majoritet i parlamentsvalet förra sommaren försvann förtroendet för premiärministern. Nu anses hon styras av andras intressen. Problemet är att de som sägs hålla i trådarna vill olika saker.

Utmaningarna för premiärministern på hemmaplan är många. Theresa May slits mellan två falanger inom sitt eget parti: brexitanhängarna och -motståndarna. Krisen blev värre efter förra veckans omröstning i parlamentet. Då röstade underhuset om förändringar i de lagförslag som ska ta Storbritannien ur EU. Störst uppmärksamhet fick förslaget om att parlamentet ska få rösta om utträdesavtalet med Bryssel nästa år. Det skulle ge parlamentet möjligheten att skicka premiärministern tillbaka till förhandlingsbordet om Storbritannien inte nått en överenskommelse med EU.

Det verkade länge som om brexitmotståndarna inom det konservativa partiet tänkte rösta för förslaget och mot regeringen. Theresa May hade i så fall suttit mycket osäkert redan på onsdagen. Premiärministern lovade därför brexitrebellerna att regeringen skulle föreslå ett eget tillägg som gav parlamentet rätt att hålla en så kallad meningsfull omröstning om utträdesavtalet.

Problemet är att hon lovat brexitanhängarna något helt annat. Oklarheten har retat gallfeber på både brexitanhängare och -motståndare.

Det är inte första gången May anklagats för att vara vag. Hennes taktik har hittills varit att hålla tyst om sina planer. På så sätt har varken brexitmotståndarna eller -anhängarna kunnat anklaga henne för att ställa sig på motståndarens sida.

Hon har lyckats överleva genom att kompromissa. Men taktiken fungerar mindre bra då stora beslut måste fattas. Det är drygt nio månader kvar till brexit. Frågor som om Storbritannien ska stanna kvar inom tullunionen måste få en lösning, inte bara behandlas med tom retorik.

Samma gäller frågan om parlamentet ska få rösta om utträdesavtalet. Brexitmotståndarna är inte nöjda med Theresa Mays förslag. De hotar nu att rösta mot regeringen då lagförslaget tas upp i parlamentet igen på onsdagen.

Överlever Theresa May då väntar en annan prövning nästa månad. Enligt The Sunday Times är 42 konservativa brexitanhängare redo att avsätta May så fort lagarna som ska ta Storbritannien ur EU trätt i kraft i mitten av juli. Bara sex konservativa parlamentariker måste sluta sig till deras skara för att framtvinga en förtroendeomröstning.

Brexitanhängarna har blivit allt mer otåliga under sommaren eftersom brexit börjar se allt mjukare ut. "Hon är toast", säger en parlamentariker till The Sunday Times.

Men Theresa May har överlevt kriser förut. Hon avsattes inte efter det katastrofala parlamentsvalet förra sommaren, i stället fick hennes två närmaste rådgivare sparken. Hon skakade av sig både branden i Grenfell och Windrush-skandalen där det visade sig att brittiska medborgare blivit felaktigt deporterade.

Fyra av hennes ministrar har avgått. Ännu fler har hotat att avgå. Men May sitter kvar. Frågan är hur länge hon lyckas blidka de två brexitfalangerna inom sitt eget parti. Ju tydligare utträdet blir desto argare blir många av hennes partikollegor.

I år kan hon dessutom förlora en av sina viktigaste anhängare – tabloiden Daily Mail. Den förra chefredaktören Paul Dacre har lagt hela tidningens tyngd bakom Theresa May och ett hårt brexit. Hans efterträdare Geordie Greig börjar officiellt i november men väntas ta över tidigare. Greig är brexitmotståndare.

Charlotta Buxton HBL:s medarbetare i London