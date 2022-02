Därför firar vi alla hjärtans dag med blommor och brev

Alla hjärtans dag brukar firas med rosor och kärleksbrev till någon speciell person i våra liv. Men hur många av oss har koll på legenden bakom firandet? Den tros nämligen ha sitt ursprung i olagliga bröllopsfiranden i den romantiska huvudstaden Rom på 300-talet.

Alla historiska teorier om alla hjärtans dag har sitt ursprung i antikens Rom.

Enligt National Geographic är en nutida tolkning att firandet började i Rom på 300-talet i takt med att kristendomen börjar sprida sig.

På den tiden regerade den gotiske kejsaren Claudius II som införde en lag som förbjöd ungdomar att gifta sig för att de skulle kunna ta värvning i armén. Den person som motsatte sig lagen var ingen mindre än prästen Valentinus, som bestämde sig för att fira äktenskap mellan ungdomar ändå, men i hemlighet.

Valentinus tillfångatogs och slängdes i en fängelsehåla. Det ansvariga befälet ställde honom inför ett ultimatum: att han endast skulle bli frisläppt om han lyckades ge synen tillbaka till befälets blinda dotter, Julia.

Sagt och gjort. Julia fick tillbaka synen och befälet och hans familj konverterade till kristendomen. Valentinus förblev dessvärre fången trots miraklet och år 269 ska han ha stenats och halshuggits. Enligt legenden ska Valentinus ha varit kär i Julia och skickat en avskedslapp till Julia där det stod: "Från din Valentinus". För att visa sin uppskattning planterade Julia ett mandelträd vid Valentinus grav, som gav ljusrosa blommor. Det är av samma anledningar som alla hjärtans dag i dag associeras med rosor och kärleksbrev.

Enligt en annan teori ska firandet ha börjat i Rom och firades först den 15 februari under namnet Lupercalia. Lupus betyder varg på latin och ansågs representera guden Fauno, och hircus är latin för get, som historiskt har ansetts vara ett orent djur. Firandet skedde i en grotta där prästen offrade en get. Därefter sprang barn ut på gatorna för att daska kvinnorna med huden från de offrade djuren i tron att uppmuntra deras fertilitet.

Ytterligare en teori menar att det var en romersk högtid, Juno Februata, där unga män valde namnet på sin kvinnliga partner genom att dra namnet på kvinnan ifråga. En del av de här förbindelserna ska ha lett till långvariga äktenskap.