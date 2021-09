När Touko Aalto avgick som De Grönas ordförande förde erfarna Pekka Haavisto partiet till riksdagsval som tillfällig ledare. Nu ska en vikarie leda valkamp med flera odds emot sig: Det är ett val utan Helsingfors.

Att partiledare och ministrar får barn, ersätts av vikarier eller roterar under sina familjeledigheter är i dag en icke-fråga.

Annika Saarikko (C) har haft en vikarie som minister, Aino-Kaisa Pekonen (VF) och Hanna Sarkkinen (VF) har delat upp en ministerpost så att det passat Sarkkinens föräldraledighet, och då Jussi Saramo (VF) hoppade in i stället för Li Andersson (VF) var det business as usual.

I princip är det också det då inrikesminister Maria Ohisalo, De Grönas partiledare, blir föräldraledig. Men inte riktigt. Snart är det landskapsval.

Precis som då Touko Aalto avgick behövs en tillfällig ledare som samtidigt kan leda partiet till val. 2019 var det riksdagsval, och de yngre förmågor som hade haft partiledarambitioner höll sig på en pinnlängds avstånd, i stället för att riskera förlora korten. Erfarna Pekka Haavisto fick träda in.

Den här gången surrar debatten kring hur man kan maximera synligheten inför nästa val som står för dörren – landskapsvalet kommande vinter.

Landskapsvalet har förutspåtts bli en demokratisk utmaning, då valdeltagandet också i kommunalvalet sjunkit över tid. De Gröna har också i vanliga fall många rörliga väljare som ska mobiliseras på nytt varje gång.

Dessutom är Helsingfors inte med i valet, eftersom Helsingfors har sitt eget vårdområde och ett nyvalt stadsfullmäktige. Det är en röstpott som faller bort.

En snabb matematisk övning med sommarens kommunalval som grund ger följande:

De Gröna fick 10,6 procent av rösterna i hela landet. Drar man bort de 66 000 röster partiet fick i Helsingfors – som redan var 12 000 färre än i föregående val – skulle De Grönas procentandel landa på 7,9.

I praktiken kommer Ohisalos vikariat att beslutas av två olika sammansättningar vid olika tidpunkter. Första oktober sammanträder partistyrelsen som beslutar vem som vikarierar partiordförande. I praktiken finns tre nyvalda vice ordförande som kommer på fråga: Atte Harjanne (Helsingfors), Iiris Suomela (Tammerfors) och Hanna Holopainen (Villmanstrand). Samtliga är första periodens riksdagsledamöter.

Den 11 oktober ska partidelegationen och riksdagsgruppen ta ställning till inrikesministerposten – eller flera ministerposter, om man landar för rotation.

Ett förslag som har en del stöd är att ordförandeskapet och ministerposten ska skötas av två olika personer. Det är valarbetet som talar för det. Men det dagliga regeringsarbetet kan bli knepigt. Partiledarna sitter i den så kallade kvintetten, men man bör också vara minister för att få ta del av regeringsfrågor. Intressant blir det om Pekka Haavisto då igen, som den mest erfarna ministern, får rycka in som tätning i kommande duster.

De som talar för att partiet borde ledas av någon utanför Helsingfors – eftersom Helsingfors inte är med i landskapsvalet – nämner Iiris Suomelas namn.

Men det finns också de som anser att vikarien bra kan vara från Helsingfors. Då har hen ingen egen kampanj att föra, och mer tid för nationell synlighet. Dessutom är även Ohisalo från Helsingfors. Talar man för det här synsättet är blicken närmast på Atte Harjanne. Han fick mest röster i vice ordförandevalet, men alla tre är på samma startstreck, eftersom ingen är första vice ordförande.

Harjanne har öppet talat för att De Gröna behöver en mer mångsidig bild utåt, och vädrat intern kritik mot partiet efter kommunalvalet. Kritiken bottnar, enligt Harjanne, i att det uppstått en alltför ensidig bild av De Gröna, som delvis beror på yttre vilja att missförstå, men delvis på partiet självt. Han vill se att också ekonomi, sysselsättning, säkerhet och social trygghet kommer fram, vid sidan om klimatfrågorna.

Det finns strategiska skillnader under det som "bara" är ett vikarieval.

Också en ministerrotation finns kvar som alternativ i spekulationerna. Det skulle kunna betyda att Krista Mikkonen blir inrikesminister och miljöministerposten blir öppen för att ge synlighet åt fler profiler, till exempel Emma Kari.

Vem eller vilka de än blir ska de vada in i ett läge där en tudelande cannabisdebatt tagit över luftrummet efter De grönas partikongress. Dessutom lever polisresurserna segt kvar i rubrikerna.

Den gemensamma nämnaren i personruletten är hur man ska maxa synligheten, och helst den positiva. Det är lösningsförslagen som varierar.

Hur det går vet man efter alla möten. Även om Ohisalo bereder förslag för styrelsen har partiet inte någon toppstyrd tradition, och särskilt inte när delegationen samlas.

Sylvia Bjon Reporter