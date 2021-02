Danskt genrep inför massvaccinering

I dag är det generalrepetition i Danmark inför vårens massvaccinering – nästan 35 000 personer ska få sprutan i armen under fredagen. Statsminister Mette Frederiksen hoppas på tillgång till mer vaccin genom att få del av doser som andra länder inte hinner använda.

– Om andra länder har vaccin som de inte får användning för så vill vi mycket gärna ha det till Danmark. Och vi betalar också gärna bra för vaccinet, säger Mette Frederiksen vid ett besök i Øksnehallen i Köpenhamn.

Där finns ett av de vaccinationscenter som ska användas under den kommande massvaccineringen. Just i Øksnehallen ska 5 000 Köpenhamnsbor vaccineras under dagen. Totalt blir det 34 680 personer i hela Danmark om allt går enligt planerna, rapporterar danska TV2.

Detta är det första storskaliga försöket att massvaccinera och statsministern säger att fler sådana satsningar planeras.

– Det gör vi eftersom vi väntar oss en ketchupeffekt när det kommer fler vaccin under våren. Om en stor mängd vaccin kommer på en och samma dag, så ska vi snabbt få ut det, säger Frederiksen.

Bakgrunden till den danska regeringens förhoppningar på att kunna köpa överblivet vaccin från andra EU-länder är att flera länder, bland annat Tyskland och Frankrike, har tagit emot vaccin som ännu inte använts.

I Region Hovedstaden hoppas man på nya lärdomar, berättar Jonas Egebart, som är chef för vaccinsamordningen där.

– Registrering av människor och själva vaccinationen har vi ju erfarenhet av, men det är nytt att så många invånare ska komma samtidigt. Därför provar vi i dag och ser vad vi kan lära av det, säger han.

Vaccinationen ska pågå ända fram till klockan 22 lokal tid i kväll.

I Danmark hade under gårdagen 6,2 procent av befolkningen påbörjat sin vaccinering och 3,1 procent av befolkningen är färdigvaccinerad, enligt Statens seruminstitut.