Dansk tidning: Nordea insyltat i misstänkt penningtvätthärva

Nordea misstänks för inblandning i penningtvätt i Danmark under åren 2010–2013, enligt den danska tidningen Copenhagen Post.

Den misstänkta penningtvätten är en historia med ingredienser som en rysk klient, penningtransaktioner till ett värde av cirka 34 miljoner euro och ett företag i det centralamerikanska landet Belize.

Copenhagen Post skriver att penningtvätten antas ha pågått i flera år. En rysk klient ska ha deponerat kring 322 miljoner norska kronor på ett numera stängt internationellt Nordeakontor på Vesterbro i Köpenhamn enbart med avsikt att flytta pengarna ur landet.

Myndigheterna har misstänkt bedrägeri och försökt komma åt verksamheten under flera års tid. Man har synat både den ryska klienten och ett företag i Belize med avsikt att väcka åtal mot båda. En expert insatt i mekanismerna kring penningtvätt säger till tidningen att Nordea inte undersökt ovanligt stora transaktioner och därför varit en bra bank att öppna konton i för den som sysslat med penningtvätt.

Nordea kommenterar inte det specifika fallet, men säger via sin chef för avdelningen Group Risk Management and Control Julie Galbo att procedurerna för att upptäcka penningtvätt varit otillräckliga, men att kontrollen blivit avsevärt bättre under de senaste åren.