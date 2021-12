Danmark stänger krogar och skolor

Från och med fredag stänger utelivet vid midnatt och konsertlokaler med fler än 50 ståplatser får hålla stängt, meddelar den danska regeringen. Dessutom införs krav på munskydd på restaurang och skolbarn får gå på tidig julledighet.

Under en presskonferens på onsdagskvällen betonade statsminister Mette Frederiksen (S) att man inför flera restriktioner för att stoppa smittspridningen, men att det inte rörde sig om någon nedstängning av samhället som tidigare under pandemin.

– Det var rätt beslut då. Det var nödvändigt. Men det innebar stora kostnader. Även om den danska ekonomin blomstrar kostar en nedstängning för företag och kulturlivet. Därför ska vi göra vad vi kan för att undvika en omfattande nedstängning, säger Frederiksen.

Redan före presskonferensen meddelande två av hennes statsråd att alkoholförsäljning förbjuds efter midnatt och att konserter med fler än 50 stående gäster stoppas.

– Nattliv och diskotek stänger. Detsamma gäller lokaler som håller konserter med över 50 i stående publik. Krav på munskydd införs när du är på ett serveringsställe inomhus. På natten är försäljning av alkohol förbjuden, sammanfattar Frederiksen.

Regeringen kom också med en uppmaning om att ställa in de traditionella julluncherna. I Danmark är det vanligt att exempelvis företag bjuder sina anställda på julluncher, som kan jämföras med de svenska julborden.

Skolelever ska dessutom skickas hem på julledighet redan den 15 december, nästa onsdag. Den 5 januari ska de vara tillbaka i skolan.

– Vi vet hur mycket skolgången betyder för barn och ungas välmående. Därför lägger vi till några dagar i båda ändarna av jullovet, men planerar ingen långsiktig nedstängning, säger Frederiksen.

Sedan tidigare är det krav på att bära munskydd i kollektivtrafiken och i butiker samt krav på att uppvisa ett covidpass vid vissa evenemang.

Över 6 300 personer bekräftades smittade under tisdagen, vilket är det högsta siffran under ett enskilt dygn i Danmark under hela pandemin. I måndags var siffran högre, men den omfattade inrapporterade fall under hela helgen, enligt det danska smittskyddsinstitutet SSI.

577 fall av omikronvarianten av covid-19 har konstaterats till och med tisdagen i Danmark. Det är att betrakta som en samhällsspridning av virusvarianten, enligt landets folkhälsomyndighet.