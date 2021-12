Daniela Andersson har skrivit den bästa nordiska kokboken

Kokboken Tack för maten, mamma av Daniela Andersson från Ingå har fått ett extra jubileumspris på galan Gourmand Cookbook Awards i Paris i går. Priset var en överraskning för Andersson, som åkt till galan för att hämta priset för bästa nordiska kokbok.

– Det är inte klokt, det är så stort!

Det säger Daniela Andersson om den extra utmärkelse hon fick vid det som kallas kokböckernas Oscarsgala.

Eftersom galan fyller 25 år utsågs i år utöver årets bästa kokböcker också de bästa kokböckerna från de gångna 25 åren. Det priset gick till Tack för maten, mamma, som är en kokbok också som presenterar den vackra gården Marieberg i Ingå och hyllar lokala råvaror och en hållbar livsstil. Initiativet till boken togs av gårdens ägare, familjen Landers.

– Arrangörerna för galan sade till mig att boken fick Best of the best-priset för att den är så familjär och har en varm stämning, samtidigt som den har en internationell touch som tilltalar också dem som inte känner till Finland, säger Andersson.

– Här är så många fantastiskt duktiga, kreativa människor från hela världen att jag känner mig väldigt ödmjuk och liten trots priset. Hela kokbokseliten från hela världen är här.

I årets Gourmand Awards deltog 175 länder. Finalisterna kom från 98 länder. Gourmand Awards är den enda bokutmärkelsen och tävlingen i världen som för samman så många länder och språkområden. Tävlingen grundades 1995 av Edouard Cointreau, som är tävlingens president och ordförande i den internationella tävlingsjuryn. Utdelningsgalan har skjutits upp på grund av pandemin, och ordnades nu i mindre skala.

– Det är bara de som fått pris som är närvarande men det är ändå jättefint. Alla höll tacktal helt som på Oscarsgalan.