Daniel Craig tar tårfyllt farväl av Bond

I dokumentären "Being James Bond" får tittare följa Daniel Craigs 15-åriga karriär som agent 007, skriver Variety.

Dokumentären, som visas på Apple TV, följer Daniel Craigs karriär som Bond – från Casino royale, Quantum of solace, Skyfall och Spectre fram till hans sista scen i No time to die.

I dokumentären visas också ett känslomässigt tal som Craig höll efter att ha spelat in den sista scenen i den kommande Bondfilmen, som blir skådespelarens sista i filmserien.

– Många av er har jobbat tillsammans med mig i fem filmer, och jag vet att mycket sagts om vad jag tycker om dessa filmer. Men jag har älskat varenda sekund, säger han.

No time to die går upp på finländska biografer den 30 september efter många förseningar.