Daniel Craig om sista Bondfilmen: Underbar

Ålder: 53 år.

Familj: Hustrun Rachel Weisz, dottern Ella.

Bor: I New York.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare filmer: Elisabeth, Road to Perdition, Lara Croft: Tomb raider, Kärlekens raseri, Casino Royale, Guldkompassen, Quantum of solace, Cowboys and aliens, Skyfall, Spectre, "Logan Lucky", Knives out.

Aktuell med: No time to die som har biopremiär i Finland den 30 september.

Kommande filmer med Craig: Knives out 2, The creed of violence.