Damlejonens dilemma: Inställda matcher, inga gemensamma läger och spelare som inte får träna med pojklag

Damlejonens kalender ritas om hela tiden. Landskamperna mot Sverige är det senaste evenemanget som flyttas på grund av coronapandemin. För en del spelare betyder de ändrade planerna att deras första matcher mot nordamerikanska lag sker först i samband med VM.

Damlejonens förberedelser för VM i Halifax går definitivt inte enligt planerna. Landskamperna mot Sverige, som skulle spelas i Sundsvall i början av november, ställs in och laget samlas i stället på hemmaplan för läger.

Finland och Sverige skulle mötas tre gånger i Sundsvall i början av november men coronavirussituationen leder till att matcherna ställts in. Det finländska och svenska förbundet siktar på att spela matcherna i december i stället.

– Vi samlas i Kuortane och då får vi med spelarna som spelar i Sverige plus Michelle Karvinen som spelar i Schweiz. De som spelar i Ryssland och i Nordamerika kommer inte att vara med på grund av karantänsrekommendationerna, säger landslagstränaren Pasi Mustonen till HBL.

– Det här kan vara det sista lägret vi har inför VM i vår.

Med tanke på att säsongens första EHT-turnering redan ställts in precis som landskamperna mot Sverige är situationen inför VM i Kanada långt från optimal.

– Det är många saker som hela tiden påverkar oss och våra förberedelser. Vi hade planerat att möta Vasa Sports pojkjuniorer under landslagslägret men de matcherna fick ställas in då coronasituationen i Vasa skjutit upp deras matcher och de måste spela de matcherna under vårt läger, berättar Mustonen.

Träningsmatcher mot pojklag är en viktig del i utvecklingen för landslagsspelarna. I synnerhet under coronapandemin då Finland inte kan möta Kanada och USA. Förra säsongen ställdes matcherna mot de nordamerikanska lagen in på grund av konflikten inom svensk hockey – den här säsongen är det coronan som ställer till det.

Finland skulle möta Kanada i januari med också de matcherna har ställts in.

– Det som grämer mig mest är att de unga spelarna i landslaget går miste om internationella matcher. Under normala säsonger spelar vi 25 landskamper per säsong och de kunde vara med i 20 av dem. Med tanke på OS är det i värsta fall 40 internationella matcher som faller bort, säger Mustonen.

– Vi försöker simulera matcher mot USA och Kanada med att möta pojklag där det fysiska spelet är tuffare. Vi har rätt många spelare som aldrig mött Kanada eller USA.

Samtidigt som pojkmatcherna hjälper laget att förbereda sig för kommande mästerskapsdrabbningar med de nordamerikanska lagen är det en sak att möta ett pojklag i en liten kall ishall i en träningsmatch inför 20 åskådare och en annan att ställas mot Kanada inför 10 000 åskådare i VM:s öppningsmatch i en smal rink.

– Lägg till pressen som kommer med att spela i VM och det är svårt att återskapa de förhållandena på hemmaplan, säger Mustonen.

Mustonen har under sina år som landslagstränare jobbat hårt för att skapa bättre förutsättningar för landslagsspelarna. En viktig del i utvecklingen är att spelarna få träna med pojklag. Genom att delta i pojklagens träningar flera gånger i veckan får de in ett moment av fysisk tuffhet i den dagliga verksamheten som kan vara guld värd i den personliga utvecklingen och i förlängningen i landslaget.

Under coronapandemin har en del klubbar infört regler som inte tillåter spelare att flytta mellan olika lag eller träna med flera lag för att minimera risken för smittspridning inom klubben. Det har lett till att en del av spelarna i damlejonen flyttats tillbaka till klubbens damlag och inte tillåts delta i pojklagets verksamhet.

– De behöver pojklagen för att förbereda sig för OS nästa säsong och vi jobbar hela tiden för att lösa den här situationen, säger Mustonen.

VM är förstås den här säsongens huvudmål. Enligt de nuvarande planerna ska VM avgöras i Halifax i en så kallad bubbla 7-17 april 2021. Mustonens och damlejonens huvudfokus är ändå redan inställt på OS i Peking nästa år.

– OS 2022 är vårt tredje stora projekt. Det första var OS i PyeongChang och det andra var VM på hemmaplan. Allt vi gör på vägen mot OS är delmål som ska hjälpa oss att uppnå det stora målet, säger han.