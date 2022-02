Damlejonen totalt överkörda av Kanada

Finlands ishockeydamer har 3–16 i målskillnad efter två matcher.

Att det inte skulle bli någon mjuklandning för damlejonens nya förbundskapten Juuso Toivola var väntat då det var självaste Kanada som stod för motståndet i hans debut. Men att det skulle bli så här fult hade knappast någon anat. Kanada körde över damlejonen i OS-gruppspelet med hela 11–1 (2–1, 5–0, 4–0).

Damlejonen hängde med i en period då Minnamari Tuominen kvitterade till 2–1 i slutet av första perioden. Den andra perioden blev sedan – som så många gånger tidigare – en mardröm. Kanada smällde in fem puckar bakom Meeri Räisänen som gav sin plats åt Anni Keisala inför den sista perioden.

Målvaktsbytet hjälpte inte mycket då Keisala tvingades ge sig fyra gånger.

– Det är bättre att glömma den här dagen och koncentrera sig på följande match. Det här är en turnering, säger lagkapten Jenni Hiirikoski åt Yle Urheilu.

– Det var inte bara den där andra perioden. Vi gjorde många saker bra i första perioden men tappade sedan helt och hållet kontrollen och slutresultatet är det här, säger hon.

Tiomålsförlusten var den värsta för Finland genom tiderna i OS. 2006 föll damlejonen i semifinalen mot Kanada med 0–6 och 2010 var siffrorna i gruppspelsmatchen mot USA likadana. Alla tiders risbastu för damlejonen är 0–15 mot Kanada hösten 2010.

Finlands saldo hittills i OS är två klara förluster mot de nordamerikanska giganterna. Målskillnaden är 13 puckar på minussidan. Att det blivit hela 16 baklängesmål speciellt efter att stjärnmålvakten Noora Räty lämnats utanför OS-truppen väcker frågor om målvaktssituationen.

Förbundskapten Toivola, som tog över efter att Passi Mustonen lämnade OS på grund av ett allvarligt sjukdomsfall i familjen, var fåordig i ärendet efter matchen.

– Vi hade en klar motivering för att matcha Meeri. Vi har tre duktiga målvakter och valde att gå med Keisala och Räisänen. Vi ger dem båda en chans. Vi gjorde samma i VM i Calgary så att båda får spela en match mot ett toppland, säger Toivola i TV5:s intervju.

Räisänen bokfördes för 28 räddningar. Ett av baklängesmålen var en klar miss, resten var ett resultat av kanadensisk dominans och en gnutta finländsk otur.

– Det blev en hel del mål bakåt. Två av dem gick in via vår spelare. Vi ville ha en bra tredje period och satte in Anni, säger Toivola.

Keisala stoppade 9 av 13 skott som Kanada avfyrade mot henne.

I de två sista gruppspelsmatcherna blir motståndet en klass lättare jämfört med nordamerikanerna. På måndag eftermiddag finsk tid möter damlejonen VM-fyran Schweiz och på tisdag står det ryska laget för motståndet.