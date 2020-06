Superlördag i huvudstadsregionen då Nationella ligan kör i gång

Nationella ligan sparkar i gång den inhemska fotbollssäsongen nästa vecka. – Det här är en bra chans för en ny publik att bekanta sig med damfotbollen, säger Bollförbundets utvecklingschef Heidi Pihlaja.

Bollförbundet presenterade på måndagen matchprogrammet för Nationella Ligan. Serien spelas som en dubbelserie där de tio lagen möts två gånger – en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Den övre och nedre slutserien är struken ur programmet för att den förkortade säsongen ska kunna genomföras så enkelt och klart som möjligt.

Nationella ligan inleds lördagen den 13 juni då PK-35 Vantaa och JyPK är de första lagen i hetluften. Vandalaget är tillbaka i serien efter en säsong i division 1 efter att laget tvångsnedflyttades efter mästerskapet våren 2018.

– Vi har skapat ett matchprogram där det finns mycket utrymme och möjligheter för att vid behov flytta matcher, säger Heidi Pihlaja, utvecklingschef för damfotbollen på Bollförbundet.

– Dessutom finns det inte möjlighet att kontinuerligt spela två matcher i veckan då största delen av spelarna inte är proffs. Det här är ett väldigt klart och tydligt matchprogram då mästerskapet avgörs i en dubbelserie.

Tidigare säsonger har lagen delats in i en nedre och en övre slutserie vilket betytt att spelschemat ritats om i mitten av säsongen. Nu finns hela säsongens schema klart inför säsongstarten vilket ska underlätta arbetet för de redan hårt prövade klubbarna.

Nationella ligans samtliga matcher direktsänds den här säsongen på Ruutu+ vilket också gör att matchprogrammet är anpassat så att fotbollsvännerna ska kunna se så mycket fotboll som möjligt med sitt abonnemang. I öppningsomgången spelas fem matcher på fem orter med fem olika starttider.

I huvudstadsregionen erbjuds de ivrigaste fotbollsvännerna möjligheten att se tre matcher på plats om man planerar sin dag väl och inte låter sig störas av att missa några minuter av matcherna. Matcherna spelas klockan 14 i Vanda, klockan 16 i Helsingfors och klockan 18 i Esbo.

– Det är en fin möjlighet att se mycket fotboll då vi har olika starttider för matcherna. Då vi kör i gång som första serie kommer vi att ha ögonen på oss och då ska vi försöka utnyttja det så bra vi kan, säger Pihlaja.

Nationella ligan kör i gång två veckor före Tipsligan och en fotbollstörstande publik får chansen att stilla sin törst med damligans matcher.

– Först och främst är jag glad över att fotbollen är tillbaka. Men visst ser jag det här som en chans för en ny publik att bekanta sig med damfotbollen, säger Pihlaja.

Några publikmål vill hon inte tala om utan säger att det viktigaste vid det här skedet är att skapa matchevenemang som är trygga och ansvarsfulla och där samtliga deltagares hälsa kan garanteras.

– Det känns oerhört skönt att vi kan starta säsongen. Jag är glad för samtliga spelare, lag och fotbollsvänner som väntat på det här. Visst gäller det fortfarande att vara noggrann, försiktig och fortsätta hålla avstånden men samtidigt känns det som om det finns en viss optimism i luften då det är första juni och vi öppnar upp samhället lite igen.

Bollförbundet har garderat sig för alla tänkbara scenarier då framtiden ser rätt oviss ut på grund av coronaviruset. Målet är förstås att kunna genomföra säsongen som planerat och en del flyttade matcher klarar spelschemat av utan några större problem.

Men det finns också en risk att säsongen måste avslutas i förtid av olika orsaker.

Nationella ligan har tagit i bruk den så kallade 85-procentsregeln. Det betyder att en mästare kan utses om minst 85 procent av säsongens matcher är spelade.

– Det är inget vi aktivt funderar på med den risken finns. På samma sätt som det finns en risk för att säsongen avbryts utan att vi har spelat tillräckligt många matcher för att kunna kåra en mästare, säger Pihlaja.

Om serien avslutas utan att 85 procent av matcherna spelas kommer de fyra främsta lagen i serien att göra upp om Champions League-platsen i en turnering under kommande vinter.

Då all fotboll stått mer eller mindre stilla under de senaste månaderna då restriktionerna på grund av coronaviruset har förhindrat organiserad träning och all tävlingsverksamhet har fotbollen samtidigt haft en möjlighet att, vid sidan om att försöka överleva de ekonomiskt tuffa tiderna, tänka på sina värderingar, sin samhälleliga betydelse och sin verksamhet.

– Fotbollen har fått granska sig själv. Vi har fått fundera på hur vi bäst kan föra fram vilken betydelse idrotten har i samhället både som motionsfrämjande aktör men också som kollektiv kraft, säger Pihlaja.

– Vi har lärt oss att se på större helheter och att lyfta fram andra värderingar än vem som stått för det snyggaste målet den här veckan. Vi måste fortsätta jobba för att skapa en situation där fotbollen står på två starka ben – ett för herrarna och ett för damerna. Vi måste se fotbollen som en helhet i stället för två skilda delar.

Då coronakrisen slog till höjde damernas internationella spelarfack Fifpro sin oro för att damfotbollen är den första som kommer att drabbas av de ekonomiska problemen. I Finland ser klubbarna ut att ha klarat situationen relativt bra.

– Det finns en del spelare och tränare som är proffs, en del som är halvproffs och situationen är rätt olika i klubbarna i Nationella ligan. Men det rör sig inte lika stora pengar som i herrligan och då är också de ekonomiska effekterna av en mildare grad i damlagen, säger Pihlaja.