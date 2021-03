Hitta medier, tidskrifter, böcker som på ett humant och eftertänksamt sätt, kanske med forskningens goda praxis, serverar världsbilder som är spännande, gäckande och lockar till egen eftertanke.

När jag läste insändaren "Har vi rätt bild av världen vi lever i?" (HBL Debatt 7.3) talade texten till mig direkt och samtidigt tvingar den mig att svara. Att bli uppmanad att oftare läsa dagstidningar i skolan är ju ok. Att uppleva att man blir nedslagen inför framtiden för att världen i nyheter och artiklar ter sig mycket värre än den rimligtvis är – pockar på min absoluta uppmärksamhet.

Grunden för att läsa nyheter i dagstidningar eller se på tv kunde vara samma som grunden i forskning, det vill säga nyfikenhet, öppenhet och ödmjukhet – och när en närmar sig dagstidningsartiklar skulle de ofta sannolikt behöva, enligt samma jämförelse, ifrågasättas, prövas och bevisas igen – som i forskningen.

Tidningsnyheter är dagsländor – traditionen med nyheter är lång, men livstiden för en artikel kort. Och dagstidningen är ingen läromästare, utan pekar på en värld där skilda uppfattningar får spelrum (pressen hos oss i Finland). För att på något rimligt sätt kunna tillgodogöra sig läsningen eller mottagande av nyheter i tv och värja sig mot mängden av hemskheter vet jag bara en metod. Och det är att hitta medier, tidskrifter, böcker som på ett humant och eftertänksamt sätt, kanske med forskningens goda praxis, serverar världsbilder som är spännande, gäckande och lockar till egen eftertanke.

Jag har några bra förslag jag så gärna vill dela med mig, sådant som är lättillgängligt i dagens Helsingfors som till exempel tidskriften "Världen om", framtidsscenarier från The Economist i en svensk version. I nr 2 2020 ingår artiklar riktade till unga människor typ vilka svar vetenskapen kan ge generation Greta, livsstil à la Tove Jansson, tänk om drönare kan rädda världshaven och tänk om flygbranschen kraschlandar.

Ett annat förslag är Ancient Egyptian Magic: A Hands-on Guide av Christina Riggs. Rolig läsning är Craft an Amulet to keep demons at bay, Read the future in the stars, och Travel to the land of dead – and survive it.

I Sofies värld – roman om filosofins historia av Jostein Gaarder problematiseras begreppet världsbild, diskuteras vad det är att födas till häst – jämfört med att danas till människa och här finns funderingar kring hur en kan veta hur världen ser ut "i sig". Kanske vi bara kan veta hur världen ser ut "för mig" (det vill säga för alla människor).

Med något i den här stilen på skrivbordet där hemma blir det säkert intressant att läsa dagstidningar och kolla nyheterna!

filosofie magister, Helsingfors