Nu testar 4 procent positivt – Helsingfors restriktioner håller i över årsskiftet

De restriktioner som gäller i huvudstadsregionen kommer att fortsätta åtminstone fram till den 10 januari, har huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp beslutat. Högstadierna fortsätter i närundervisning fram till jullovet.

De restriktioner som infördes i huvudstadsregionen för två veckor sedan förlängs, och kommer att vara i kraft åtminstone fyra veckor framåt. Det innebär bland annat att kommunala verksamheter som simhallar, idrottshallar, ungdomslokaler, kulturcentrum, arbetarinstitut och bibliotek fortsätter hålla stängt, med undantag för vissa funktioner som utlåning vid biblioteken med specialarrangemang.

All hobbyverksamhet inomhus och hobbyverksamhet utomhus för vuxna ligger också på is, och städerna i huvudstadsregionen önskar att privata aktörer iakttar samma regler.

Också Regionförvaltningsverkets förbud för sammankomster på fler än tio personer är fortsättningsvis i kraft, men rekommendationen i huvudstadsregionen är att man inte träffar någon alls utanför det egna hushållet om det inte är nödvändigt.

Incidenstalet är nu rekordhögt med 111 fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod i hela landet och 190 i Nyland. Kurvan för Nyland visar en brant uppgång i mitten av november, men för ett par veckor sedan bromsade kurvan för att sjunka en aning under de senaste dagarna.

– Ökningen har dämpats och antalet inlagda på sjukhus har nått ett slags platånivå. Nu är det mycket viktigt att vi får ned antalet smittade, säger chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, då coronakoordineringsgruppen informerar om sina beslut på fredagen.

Nästan 4 procent av de testade testar positivt, och det är en hög siffra, säger Mäkijärvi.

– Nu är det dags för uppryckning. Smittfallen måste ned, och det gäller också antalet patienter.

Det största frågetecknet inför coronakoordineringsgruppens beslut gällde ändå närundervisningen i grundskolans årskurser 7–9. Markku Mäkijärvi sade redan tidigare i veckan att han rekommenderar en övergång till distansundervisning inför jul, och den nyländska coronakoordineringsgruppen – som alltså är en annan än huvudstadsregionens dito – där Mäkijärvi är ordförande hann redan gå ut med en sådan rekommendation i tisdags, som sedermera mjukades upp för att till sist dras tillbaka helt och hållet.

Någon distansundervisning för högstadieeleverna i huvudstadsregionen blir det inte före jul, har huvudstadsregionens koordineringsgrupp nu slagit fast. Enligt gruppens ordförande, Helsingfors stadsdirektör Jan Vapaavuori, var städerna överens om beslutet.

– Vi har gjort en helhetsbedömning och anser att epidemiläget inte är sådant att det motiverar en övergång till distansundervisning, med tanke på att de negativa sociala effekterna är stora, säger Vapaavuori.

Enligt Vapaavuori behövde 13 procent av eleverna i grundskolan intensifierat stöd efter vårens distansundervisning, och nästan hälften av eleverna bedömde att inlärningen varit sämre under distansundervisningen.

De exponeringar som förekommit i skolor har inte lett till stora mängder påföljande smittfall, och enligt Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen har antalet exponeringar nu gått ned.

– Distansundervisningen har lett till att alltför många halkat efter, och den har ökat den psykiska ohälsan. Alla har inte samma skyddsnät, och distansundervisning måste vara den allra sista utvägen. Nu finns inte tillräcklig anledning till det, säger Viljanen.

Då situationen så kräver kan enskilda klasser och skolor fortsättningsvis övergå till distansundervisning under en begränsad tid.

Stadsdirektörerna är ändå överens med chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi om att alla nu måste följa de gällande rekommendationerna. En färsk enkät som sjukvårdsdistriktet HUS gjort visar att samtidigt som restriktionerna och rekommendationerna nog åtnjuter en stor acceptans bland medborgarna, är det ändå inte alla som följer dem.

Nästan 70 procent av de svarande anser att restriktionerna är mycket befogade, medan andelen stiger till över 90 procent då man tar med dem som tycker att de är ganska befogade. Bara en handfull procent tycker alltså att de är onödiga.

Trots det uppger nästan 60 procent att de haft gäster eller besökt släkt eller vänner under de två senaste veckorna (drygt 40 procent av personerna i riskgrupp), och många uppger att de gått på restaurang, bibliotek, museum eller deltagit i gruppidrott.

– Här verkar finnas en konflikt mellan den goda viljan och beteendet. Säkert finns här en viss stridströtthet, och folk kanske tänker att inte smittas jag om jag går snabbt till butiken, kompisen, hobbyer ...

Det duger inte, menar Mäkijärvi. Alla måste delta i talkot – också barn och unga.

– Sjukdomen kan vara en riktigt tråkig sak. Här måste föräldrarna också förklara och stödja sina barn, säger Mäkijärvi.