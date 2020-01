Nu är det hög tid för landets statsminister Sanna Marin att klart markera mot detta diplomatiska övertramp och samtidigt avge en officiell ursäkt till staten Israel.

Under tiden världssamfundet, inklusive vår egen president Sauli Niinistö, förbereder sig för att uppmärksamma 75-årsminnet av befrielsen av de nazistiska koncentrationslägren i Auschwitz-Birkenau passar en av våra folkvalda, Vänsterförbundets Anna Kontula, på att äventyra den judiska statens yttre säkerhet genom att demonstrativt försöka ta sig in i det av Hamas ledda Gaza. Det är inte utan orsak som Hamas av det internationella samfundet, inklusive Finland, har klassificerats som en terroristorganisation. Dess målsättning är att utplåna den judiska staten. Måhända delar Kontula denna målsättning?

Hon försvarar sig med att hon endast ville protestera mot vapenhandeln mellan Israel och Finland och anklagar indirekt den israeliska förvarsmakten. Det torde knappast ha undgått Kontula att alla länder har rätt att försvara sitt eget territorium, så även Israel, som till skillnad från Finland omges av terroristorganisationer som Hamas och Hizbollah.

När vi den tjugosjunde januari uppmärksammar minnet av de sex miljoner judar som fick sätta livet till under Förintelsen bör vi komma ihåg att detta folkmord kunde ha förhindrats endast om det judiska folket redan vid denna tidpunkt hade haft en egen nationalstat och en egen försvarsmakt. Att en riksdagsledamot väljer att protestera mot den israeliska försvarsmakten just som händelserna för 75 år sedan återaktualiseras är därför en diplomatisk skandal av största rang. Att i ett uttalande försöka bortförklara kopplingen mellan det judiska folket och deras nationalhem i Israel visar med all tydlighet att hon inte ens med facit i hand har förstått vad som en gång i tiden möjliggjorde nazisternas folkmord på det judiska folket.

Samtidigt är det illavarslande att hon får stöd av partiets ordförande undervisningsminister Li Andersson som på Twitter säger att hennes agerande är i linje med Vänsterförbundets värderingar. Nu är det hög tid för landets statsminister Sanna Marin att klart markera mot detta diplomatiska övertramp och samtidigt avge en officiell ursäkt till staten Israel.