Dags för Elitloppet – allt du behöver veta

I dag avgörs den 70:e upplagan av Elitloppet.Förra året skakades travklassikern av en stor skandal då Propulsion fråntogs segern sedan det visat sig att hästen nervsnittats.Här är allt du behöver veta inför årets lopp.

Elitloppet är världens största sprinterlopp och avgörs över en engelsk mil (1 609 meter). Det är den 70:e upplagan av det klassiska travloppet. Totalt kommer 16 hästar till start.

På Solvalla i Stockholm (Sundbyberg). Elitloppshelgen pågår från fredag till söndag, men huvudtävlingen Elitloppet avgörs på söndagen.

Först körs två kvalheat – uppdelat på åtta hästar per heat – där de fyra främsta tar sig vidare till finalen klockan 19.10.

Kvalheaten avgörs 16.30 respektive 17.00.

Båda de italienska deltagarna, Cokstile och Vivid Wise As, drog innerspår i sina respektive kvalheat vilket ger dem en viktig fördel.

För några av svenskhoppen ser det värre ut. Både Very Kronos, med Erik Adielsson som kusk, och Don Fanucci Zet, med Örjan Kihlström, kommer att starta i spår åtta, längst ut bakom startbilsvingen.

I finalen är den totala summan 600 000 euro, varav hälften går till vinnaren.

1) 300 000 euro, 2) 150 000 euro, 3) 75 000 euro.

+ Skandalen som skakade Elitloppet

Propulsion sprang in på förstaplats 2020, men fem månader senare beslutade Svensk travsport att stjärnhästen skulle fråntas segern sedan en utredning visat att den nervsnittats 2015.

– Det här är en av de mest allvarliga händelser som den svenska travsporten varit med om, sade Maria Croon, vd för Svensk travsport, då.

I stället tilldelades den norskfödde hästen Cokstile (med kusken Christoffer Eriksson) segern.

Det var inte bara Elitloppssegern som Propulsion och tränaren Daniel Redén blev av med. Samtliga resultat från tävlingar på svensk mark sedan 2015, 45 stycken, ströks och prispengarna på totalt 2,7 miljoner euro skulle betalas tillbaka.

Pengarna har ännu inte betalats tillbaka och ärendet ligger hos Ansvarsnämnden.

Cokstile gjorde comeback den 16 maj efter att ha varit borta från tävlingssammanhang i åtta månader. Det slutade med en andraplats på Charlottenlunds travbana i Danmark.

Nu satsar fjolårssegraren på fler framgångar med nye kusken Vincenzo Gallo, det blir den 27-årige italienarens första start i Elitloppet.

Den trefaldige Elitloppetvinnaren Örjan Kihlström trodde att han tagit sin fjärde seger förra året med Propulsion – men den fråntogs honom.

Nu är Kihlström tillbaka med hästen Don Fanucci Zet och är säkerligen revanschsugen. 59-åringen vann Elitloppet 2003, 2015 och 2016.

– Det svåraste Elitloppet på den här sidan 2000-talet, säger travexperten Micke Nybrink om att utse en favorit.

Men Nybrinks personliga favorit är trots allt Don Fanucci Zet. Han tror också att Ecurie D, som gått från förhandsfavorit till ifrågasatt, kan sticka upp.

Utöver dem finns det flera som lär vara med och slåss om segern. Spelbolagen håller med om ovan nämnda hästar, men även Aetos Kronos, Very Kronos, Vivid Wise As och Moni Viking tros fajtas om förstaplatsen.

På förhand ser det helt enkelt ut att bli det jämnaste Elitloppet på mycket länge.

Till skillnad från förra årets lopp, när Solvalla stod tomt, ska restaurangerna ta emot besökare. Sammanlagt handlar det om cirka 1 000 personer utspridda på fyra olika restauranger.

Dessutom släpper man in maximala – under rådande restriktioner – åtta personer vid bankanten. De lyckligt utvalda är ett gäng som varit ett ständigt inslag på uteläktaren under många år.

– Det är ett kompisgäng som varit väldigt engagerade på uteläktaren i tio års tid och drivit på att den kulturen och stämningen ska leva vidare, säger Solvallas sportchef Anders Malmrot.