Dags att söka sommarjobb – här är några tips

Tänker du sommarjobba i sommar? Då är det dags att skriva en ansökan och söka jobb nu. Januari är högsäsong på sommarjobbsfronten. Det finns visserligen många lediga sommarjobb, men också väldigt stor konkurrens om de mest eftertraktade jobben.

Tanken på sommarjobb har slagit både Valter Saikku och Alisha Potrikus, första årets studerande i Mattlidens gymnasium i Esbo, men ännu har de inte skridit från tanke till handling.

– Jag tänkte helt nyligen att det börjar säkert bli dags att söka sommarjobb. Jag skulle vilja jobba i en matbutik, där får man säkert fylla på nya varor i hyllorna, men kanske också sitta i kassan, säger Valter Saikku.

– Att jobba i glasskiosk skulle vara kul, jag gillar glass. Men jag har inte kartlagt var det brukar finnas glasskiosker på sommaren, visst brukar det stå kiosker runtom i Esbo, säger Alisha Potrikus.

De är bägge 16 år gamla och har redan lite arbetserfarenhet, tack vare hjälp från föräldrar.

– Förra sommaren jobbade jag för min pappa, han byggde hus och det måste hållas rent, så jag fick dammsuga där, berättar Saikku.

– Min mamma hjälpte mig att få ett sommarjobb på sin arbetsplats, det var ett kontorsjobb, berättar Potrikus.

Nu är det dags att stå på egna ben och aktivera sig på sommarjobbsfronten. Valter Saikku tänker sig att steg ett blir att leta upp olika dagligvaruaffärer på nätet, skriva en arbetsansökan och berätta varför arbetsgivaren borde anställa just honom.

En populär arbetsgivare speciellt bland ungdomar under 18 år är kyrkor och församlingar, eftersom de ofta viker en viss andel av sommarjobben för yngre ungdomar utan arbetserfarenhet.

Esbo kyrkliga samfällighet, som bland annat sköter om fastigheter och trädgårdar inom de lutherska församlingarna i Esbo, brukar varje år få in runt tusen sommarjobbsansökningar. De är just unga i åldern 16-17 år som skickar in de flesta ansökningarna, i fjol uppgick de till drygt 800.

– Vi har tyvärr ingen möjlighet att läsa igenom alla ansökningar, så vi lottar ut 30 som vi kallar på intervju. Av dem väljer vi ut 20 som får sommarjobba på våra begravningsplatser vid domkyrkan och kapellet i Esbo centrum, säger överträdgårdsmästare Vilhelmiina Renqvist vid Esbo kyrkliga samfällighet.

Trädgårdsjobbet är inte svårt i sig, men det är fysiskt krävande. Det handlar om ett utomhusjobb i fyra veckor, där sommarjobbarna ska klippa gräs, vattna rabatter och rensa ogräs. Det gäller att stå ut med både regn och värme, så Renqvist söker efter pigga ungdomar i god fysisk form.

– Under intervjun berättar vi mera om arbetsuppgifterna, men bildar oss också en egen uppfattning om de sökande. Vi uppskattar att de unga är artiga och tittar oss i ögonen, är de dessutom pålästa och visar intresse för jobbet och ställer egna frågor så är det ett stort plus, säger Renqvist.

Man behöver inte ha några förhandskunskaper för att söka kyrkans jobb för under 18-åringar, handledningen ingår i jobbet.

– Man behöver inte ens se skillnad på blomma och ogräs, allt sådant lär vi ut åt våra sommarjobbare. Det räcker om man är villig att lära sig nya saker.

Samfälligheten anställer också ett femtiotal säsongsarbetare som bör vara myndiga. De kan vara abiturienter eller studerande som har möjlighet att jobba i flera månader, helst längre än i bara juni och juli. Konkurrensen om dessa jobb är inte lika hård, i fjol kom det in cirka 150 ansökningar. Här är det inte längre lotten som avgör, utan alla ansökningar blir lästa och de bästa sökande kallas till intervju.

– Även här gäller samma sak, vi söker efter artiga och alerta sommarjobbare. Här fäster vi också större uppmärksamhet vid de sökandes aktivitet, vi frågar varför de söker ett trädgårdsjobb och lyssnar på vilka slags frågor de ställer till oss som arbetsgivare, berättar Vilhelmiina Renqvist vid Esbo kyrkliga samfällighet.

Ansökningstiden för kyrkans sommarjobb pågår till den 13 februari 2022.