Enligt Peik Nordström "finns det all orsak att undersöka [Estonias] vraket igen. Det har blivit dags att få svar på frågorna" (HBL Debatt 18.1). Precis, absolut.

På tal om ett stort hål på fartygets styrbordssida skulle jag vilja konstatera följande. I Sverige fick många veta sanningen senast 2000. Expressen skrev i augusti 2000: "Håkan Bergmark (...) var en av de första som dök ner till 'Estonia'. Han säger att han såg och filmade ett stort hål på fartygets sida."

Bengt-Erik Stenmark var sjöfartsdirektör på Sjöfartsverket när passagerarfärjan förliste. Stenmark och andra personer på Sjöfartsverket ifrågasatte statsminister Carl Bildts katastrofteori, vilket ledde till att den plikttrogne sjösäkerhetsdirektören tvingades avgå från sin tjänst under förödmjukande former. I Världen i dags intervju (2007) svarade Stenmark på frågan "Tror du i dag att Estonia hade ett hål under vattenlinjen när hon sjönk?" Svaret var "Ja". Fråga: Var du för besvärlig? Svar: Ja.

Åtta passagerare under bildäcket har vittnat om att vattnet ombord kom underifrån och inte från bildäcket (Knut Carlqvist: Tysta leken, 2001. (JAIC-rapporten kan därför inte hålla streck.)

Jag har studerat katastrofen i många år. Min fackbok Tapaus Estonia [Fallet Estonia] publicerades 2008. Boken blev recenserad av redaktören och fackförfattaren Jorma Tuomi-Nikula (Keskisuomalainen 21.4.2008) som var väl bekant med sjöfartens historia.

Tapio Kuosma, juris licentiat, Esbo