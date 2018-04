Daghem kan slå igen på onsdag

Många småbarnsfamiljer i huvudstadsregionen fick på måndagen en förfrågan om barnet kan stanna hemma på onsdag. Då en stor del av daghemspersonalen kan marschera ut klockan 12 kan vissa daghem bli tvungna att stänga.

Under måndagen pågick en febril aktivitet kring huvudstadsregionens daghem då städerna utredde hur många i personalen som tänker delta i onsdagens utmarsch och vilka familjer som kan tänkas hålla sina barn hemma på onsdag. Administratörerna satt i möten och övervägde alternativen.

Det är medlemmar i fackförbunden Talentia, Super, JHL, Jyty och Tehy som deltar i onsdagens utmarsch som en protest mot regeringens förslag till ny dagvårdslag.

– Vi utgår från att alla som behöver kan lämna barnet på dagis också på onsdag. Men det kan behövas flexibilitet om vi blir tvungna att omfördela personalen, det är osäkert om det är just det egna daghemmet eller ett annat som håller öppet. Förhoppningsvis kan vi ordna det på ett eller annat sätt, säger Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors.

Hur stor del av daghemspersonalen som kan tänkas delta i onsdagens utmarsch vill han inte bedöma, men mer information till föräldrarna utlovas under tisdagen. Också i huvudstadsregionens övriga städer utlovas mer information under tisdagen. Då ska personalsituationen under onsdagen ha klarnat.

– Det finns inget annat alternativ än att där det inte finns personal så kan det heller inte finnas barn. Vi informerar föräldrarna om läget så snart som möjligt, lovar Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster i Esbo.

Esbo stad beviljar sina anställda som har barn på dagis ledigt under onsdagen för att vara hemma med barnen, för att på det viset underlätta situationen en aning.

– Men det är helt möjligt att en del daghem måste stänga, säger Högström.

I Grankulla är bildningsdirektören Heidi Backman ändå hoppfull om att staden kommer att kunna ordna med dagvård för dem som behöver.

– Jag tror inte det är någon katastrofal situation. Jag tror inte att det blir hemskt stora problem, jag är hoppfull om att vi kan ordna det ganska bra, säger Backman.

I Vanda varslar staden om att vissa daghem kan bli tvungna att stänga tidigare under onsdagen. Mer information till familjerna utlovas under tisdagen.

Enligt regeringens lagförslag skärps eller förändras utbildningskravet för en stor del av personalen, och merparten av de anställda skulle i framtiden ha högskoleutbildning. Under måndagen meddelade JHL att utmarschen utvidgas till att gälla hela Nyland, inte bara huvudstadsregionen. Utmarschen pågår klockan 12–18, och kulminerar i en manifestation utanför Riksdagshuset klockan 13–15.