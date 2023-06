Kvinna och man spelade schack i lägenhet – bråk urartade i knivslagsmål och dråp

Rättegången mot den 27-åriga kvinnan inleddes på torsdagen i Helsingfors tingsrätt. Åklagaren Heidi Heikkilä har väckt åtal för dråp mot kvinnan. Hon anklagas för att ha dräpt en 47-årig man med kniv i en enrummare i Rödbergen tisdagen den 28 mars i år.

Kvinnan är delvis känd för allmänheten för att hon för flera år sedan har deltagit i Miss Helsingfors-tävlingar, skriver både Iltalehti och Ilta-Sanomat.

Händelseförloppet utspelade sig i en privat höghuslägenhet i Rödbergen i Helsingfors, där ett sällskap på fem personer hade druckit alkohol och spelat schack. Den åtalade kvinnan och den dräpta mannen hade blivit osams om något och kvinnan hade klöst mannen i ansiktet och på halsen. Då hade mannen svarat med att slå kvinnan i ansiktet.

Därefter hade kvinnan gått till köket för att hämta en vass kniv och stuckit kniven i mannens bröstkorg. Kniven hade träffat i hjärtat och orsakat mannens död.

Förutom dessa två personer fanns det ytterligare tre människor i lägenheten när dråpet skedde, den åtalades ett år äldre syster samt två andra män. De hade försökt avbryta bråket och ringde till nödcentralen för att kalla på hjälp.

Flera tidigare domar

Den åtalade har erkänt att hon har stuckit en kniv i offret, men bestrider skyldigheten till dråp.

Kvinnan har också tidigare varit inblandad i misshandel och brott. Enligt Ilta-Sanomat har hon bland annat dömts för osanna uttalande i myndighetsförfarande och för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, då hon körde bil med en hastighet på 107 km/h på Nordsjö bro, där hastighetsbegränsningen ligger på 50.

Kvinnan har fått sin första dom redan som minderårig, då hon som 17-åring dömdes för misshandel. Då hade hon först slagit en man med knytnäven i huvudet och därefter slagit honom med en glasflaska, också det mot huvudet, så att mannens öra måste sys.

Åklagaren kräver nu ovillkorligt fängelsestraff för kvinnan. Försvaret kräver att den åtalade ersätter den dräpte mannens två tonåriga söner för det lidande som förlusten av en far innebär. Försvaret begär ersättningar på 10 000 euro per barn, plus ersättningar för utgiften för begravningskläder.