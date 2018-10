Däckproblem i Mexiko – Räikkönen missnöjd

-Det går inte att köra med de här däcken, sa många förare efter de två första träningspassen på Autodromo Hermanos Rodriguez i Mexiko City.Enligt Kimi Räikkönen var däcken bättre förut.

Lewis Hamilton gick så långt och sade att däcken smälter. Kritiken kommer från alla förare. Ingen hann köra många varv innan det bildades blåsor, graining, för att däcken blir för varma. Och för några gick det ännu sämre. Stora gummibitar slets av. Det gällde främst de mjukaste, hyper soft.

- De är inte precis så som vi vill ha dem, säger Kimi Räikkönen.

Och han får medhåll av Valtteri Bottas.

- Man tvingas ta det lugnt och kontrollera däcken i nästan varje lopp den här säsongen.

Enligt Räikkönen var däcken bättre förut. Numera kör alla med Pirellis däck.

- Däcken håller inte samma kvalitet som förr. Vi kan inte köra för fullt utan måste hela tiden tänka på slitaget. På den tiden som både Bridgestone och Michelin var med kunde vi säga vilka däck vi ville ha och de tillverkade dem, minns Räikkönen.

Men det ledde också till att ett par team klagade för att de ansåg att de fått sämre däck än ett annat som körde med samma däck. Man spekulerade länge om att Ferrari fick de bästa däcken och de andra, som hade samma leverantör, fick nöja sig med vad som blev över. Den här situationen ville Fia undvika och istället bestämde man att det skulle bara finnas en levenrantör och att alla skulle få samma däck.

- I dag finns det antingen bra eller dåliga däck och det finns ingen riktigt konkurrens längre. Så därför finns det ingen anledning att för massor av pengar tillverka de bästa däcken i världen och det märks på kvaliteten, säger Räikkönen.

Varvtiderna i Mexiko är betydligt långsammare än beräknat. Det beror på däcken.

- Det handlar inte om att köra fort utan bara om att köra runt och försöker hålla sig kvar på banan. Har absolut inget grepp. Kan lika bra köra med de mönstrade regndäcken på torr bana, sa Romain Grosjean, Haas.

Varför har problemet blivit så markant i Mexiko? Samma däck har i princip varit i användning hela säsongen.

- Anledningarna är många, säger Pirellis sportchef Mario Isola.

- En är att banan ligger så högt över havsnivån och då gäller helt andra regler. Med den tunnare luften påverkas också downforcen och det i sin tur påverkar hur mycket däcken belastas. Och på grund av att det finns mindre syre i luften överhettas alla komponenter lättare.

Pirelli hade valt att ta med supersofta, ultrasofta och hypersofta däck. Vad man själv kallar för ett mycket aggresivt val och en viss skillnad mot förra året. Man ville att loppet, 71 varv, skulle bli lite mer spännande. Och när det gäller för teamens experter att välja taktiken för däcken tycks man ha lyckats göra det mer ovisst.

– Om en förare starter med hypersoft går det inte att köra många varv med dem. Med supersoft går det kanske att köra 60 eller 65 varv. Tidsförlusten i depån är en av de största på hela säsongen, 17 sekunder. Därför försöker man nog försöka att bara göra ett stopp.

Däcken brukar slitas ungefär hälften så fort i själva loppet. Det beror på att banan i Mexiko inte används särskilt ofta, så de första träningarna sliter däcken.

- Skulle vara cool om alla startade med hypersoft för då skulle alla få det svårt i första stinten. Har ju själv upplevt att däcken var urusla redan efter fyra varv, funderar Mercedes regerande världsmästare Lewis Hamilton.

Så taktiken för loppet bestämdes antagligen redan under kvalet. En och annan förare kanske valde däck som gjorde att de fick en sämre tid och förlorade ett par platser men räknar med att ta tillbaka dem plus ett par till eftersom de som startar framför kanske redan efter några varv tvingas in för ett byte.

De däck en förare kör sitt snabbaste varv med i andra kvalet och kvalificerar sig till tredje måste han starta loppet med. De som blir utslagna redan i första kvalet eller inte är med bland de tio snabbaste i andra får starta med vilka däck de vill.