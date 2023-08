Recension: Mästerlig Johnny Marr lindade publiken kring sitt lillfinger på Tokoistranden

ROCK Johnny Marr Huvilatältet på Helsingfors festspel 23.8.

När Johnny Marr var medlem i brittiska gruppen The Smiths på 1980-talet skrev han med sitt gitarrspelande in i rockens historieböcker. Johnny Marrs klingande gitarrer och Morrisseys ångestfyllda sång på bandets tre första album var så stilbildande och banbrytande att få band, bortsett från The Beatles, har haft en lika stor betydelse för den brittiska populärmusiken som The Smiths.

Tiden förgyller alla minnen och drygt fyrtio år efter The Smiths glansdagar står en välmående Johnny Marr på Huviltältets scen. Alla förhoppningar om en återförening för The Smiths kan slängas på sophögen efter att relationen mellan Morrisseys och Marrs i flera år varit synnerligen ansträngd utan tecken på försoning. När basisten Andy Rourke gick bort i våras grusades ytterligare förhoppningar om att få se The Smiths på scen igen.