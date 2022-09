Hur dyr kan elen bli? Lönar det sig att tvätta på natten? Vad händer om Putin stoppar all gas till Europa? – Ställ din fråga om elkrisen till HBL

Sedan Ryssland anföll Ukraina i februari 2022 har stigande energipriser och framför allt stigande elpriser oroat finländarna.

HBL har rapporterat mycket om energifrågor och nu vill vi ge dig chansen att ställa en fråga till en expert på energi. Alla frågor som berör elkrisen är välkomna. Det kan vara allt från världspolitik till om det är bättre att koka vatten i vattenkokare eller på spisen.

Skicka in din fråga via formuläret nedan så försöker vi på HBL svarar på den genom att tala med experter. Du kan också tipsa oss om vinklar vi kanske missat. Skriv gärna in dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig och ställa eventuella följdfrågor.

Vi gör vårt bästa för att svara på dina frågor, men förbinder oss inte vid att ta med precis alla som kommer in.

