Lokalpolitiker vill se konst i rivningsobjekt – nu rivs studentbostäderna i Olars

– Vi behöver mera stad och stadskultur i Esbo. Teaterhus och konsthallar i all ära, men all konst behöver inte produceras av institutioner. Att tillåta tillfälliga konstverk i hus som har fått sin rivningsdom är hållbar utveckling och just skapar sådana evenemang som Esbo behöver, säger Juri Aaltonen (SDP).

Han är Olarsbo, jurist och lokalpolitiker, invald i Esbo stadsfullmäktige år 2017. Juri Aaltonen tycker att Esbo borde främja konst i rivningshus. För att skapa liknande förutsättningar för rivningskonst som exempelvis Kervo har gjort med stor framgång lämnade Aaltonen in en fullmäktigemotion i våras. Den behandlades under Esbo stadsfullmäktiges möte i mitten av augusti.

– Jag är besviken på tjänstemännen i Esbo, de listar hellre problem än ser möjligheter. När ärendet behandlades i stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion kunde jag inte där se minsta lilla intresse för rivningskonst. Däremot var det en glad överraskning att politikerna i fullmäktige godkände motionen för att främja konst i rivningsobjekt, säger Juri Aaltonen.