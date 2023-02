Ung finsk travkusk i trubbel – släpades efter hästen i nästan en minut

Under ett varv på banan i Teivo krockade ena hjulet med en stor snöklump vilket fick vagnen att välta med Toni Keväänranta kvar med ett fast tag om tömmarna. Han släpades bakom hästen i nästan en minut innan Sultan of Soprano lugnade ner sig och tog några bestämda kliv in från banan.

Hjälte 🦸‍♂️🌟🐴



Kvällsduschen kan nog svida dock pic.twitter.com/pDGIDeikLN — 🅿️eter Andersson 🕊🇺🇦🎤 (@startsnabb) January 28, 2023

– Jag hörde en rejäl smäll och sen var jag i luften. Sedan gick det upp gör mig vad som hänt då jag landade på den isiga travbanan, säger Keväänranta som höll ett fast grepp om tömmarna tills hästen lugnade ner sig.

Här går lärorna lite isär då en del förespråkar att kusken ska hålla kvar greppet om tömmarna medan andra säger att det är bättre att släppa taget. Keväänranta höll fast då han ville försäkra sig om att hästen lugnar ner sig innan han släppte taget.

– Det är så jag lärt mig att göra. Sedan hängde jag kvar på rygg, mage och sida i cirka en minut innan hästen lugnade ner sig. Men det är ingen fara. Jag ser fram emot att snart sätta mig i sulkyn igen, säger han till Iltalehti.

19-årige Keväänranta är trots sina unga år en rutinerad travkusk med cirka 100 starter på meritlistan. Vid sidan om värnplikten och trav spelar han också fotboll i division 3-klubben TPV.

– Målsättningen är att bli en av landets bästa lånekuskar, säger han till Iltalehti.