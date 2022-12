Buthansk skolgång, kärlekslängtan och maktstudie – det här är årets bästa filmer

Krister Uggeldahl:

När bhutanska Pawo Choyning Dorjis film gick till final i Oscarsracet slog det mig att det kanske är fråga om kvottänk av typen world cinema-bonus. Pyttsan, historien om en lärarkandidat som placeras i en avlägsen bergsby är lika fräsch som den är gripande. Bara se den, bioaktuell.

Paul Thomas Andersons nostalgiska kärleksförklaring till den amerikanska sjuttiotalsfilmen. Det handlar om San Fernando Valley-kisen Cooper Hoffman, kär och galen i färd med att starta upp en vattensängsbusiness. Dock är det stämningen och tidsandan anno 1973 som sätter agendan. Uppfriskande oskuldsfullt. Prime Video.

Jag vet inte hur många gånger jag sett Joachim Triers norska romcom och jag fattar fortfarande ingenting. Men så är det också en film som struntar i genrens konventioner och just därför känns svårfångad. Med stjärnskottet Renate Reinsve som ung kvinna på språng, utan mycket till vägkarta. Netflix.

Mexikanska regissören Guillermo del Toro har i evigheter snackat om en nyfilmatisering av Pinocchio. Nu har han äntligen kommit till skott och slutresultatet är alldeles fantastiskt: en fabel för vuxna, iscensatt till ackompanjemang av gammal god stop motion-animation. Även historien i sig får nya drag. Netflix.

Än sedan att Jan Troell levererade en filmisk dubbelmacka efter Vilhelm Mobergs litterära förlaga på sjuttiotalet. När norrmannen Erik Poppe ger sig i kast med Kristina från Duvemåla (Lisa Carlehed) är slutresultatet fräscht och perspektivet det kvinnliga. Vackert och gripande, en smärre fullträff.



Martina Moliis-Mellberg: