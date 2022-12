Norrlänningar förbannade över uteblivet elstöd – politikerna lovar att följa med läget

Rober Renling i Haparanda är förbannad. Förbannad över att södra Sverige får stöd för de skenande elpriserna medan de i norr blir utan.

Han är inte den enda som är arg. På några veckor skrev över 30 000 norrlänningar och sympatisörer under en adress riktad till näringsminister Ebba Busch (Kristdemokraterna) och statsminister Ulf Kristersson (Moderaterna) där de kräver ett akut elstöd också dem som bor i norra Sverige.

– Jag var tvungen att göra något för att markera missnöje. När jag startade namninsamlingen trodde att jag kanske 1 500 skulle underteckna den.

Fortfarande skriver ungefär 500 personer per dag under namninsamlingen så Renling väntar med att stänga insamling till mitten av januari.

– Då ska vi lämna över den till Ebba och Uffe.

Det är Busch och Kristersson.

För billig el

Orsaken till att invånarna i norr inte får någon ekonomisk kompensation är för att elen var för billig. När regeringen slog fast hur stödet till konsumenterna skulle fördelas så var kravet på att elen skulle kosta över 75 öre per kilowattimme. Elpriset var billigare i elområde ett och två – i norra Sverige – därför blev de som bor i de två elområden i norr utan stödet.

Det är bara elområde tre och fyra som får elprisstödet.

De nordiska länderna utom Finland är uppdelade i elområden.

Rober Renling bor i Västra Nikkala knappt 15 kilometer utanför Haparanda. I december har temparturen varierat.

– Just nu är det milt och -6 grader men himlen är klar så det kommer att bli en kall natt, säger han.

Lokalinvånarna använder samma uttryck som på finska: kölden smäller.

– För några dagar sedan hade vi -27 grader, fortsätter Renling, och då har vi de kallaste månaderna framför oss.

Renling berättar att det för honom inte är så stor skillnad om han ”har igång elpatronen eller eldar med pellets”. Det blir ungefär lika dyrt.

– Sist jag köpte en pall med pellets så gick det på 5 900 kronor (knappt 530 euro).

”Tittar löpande”

Från politikernas håll är beskedet inte speciellt upplyftande.

– Vi utesluter inte någonting utan tittar löpande på hur hushåll och företag påverkas, vad som är effektiva åtgärder och vad mer vi kan göra, säger näringsminister Busch när hon och finansminister Svantesson håller presskonferens. Egentligen ska det handla om företag som ska få anstånd med skatterna för att undvika konkurser men handlar om det uteblivna elstödet.

Robert Renling suckar djupt när han får höra näringsministerns uttalande.

Robert Renling startade en namninsamling i Norrbotten för att de som bor i norr också ska få elstöd. Hittills har över 33 000 personer undertecknat insamlingen.

– Hur ska småbarnsfamiljer, ensamstående och pensionärer i Vilhelmina klara sig utan stödet? frågar han sig.

Han säger att ett retroaktivt elstöd – det betalas ut för tiden från oktober 2021 tolv månader framåt – räcker inte för dem som har det svårt att klara räkningarna redan nu.

Så fungerar elstödet för konsumenter Ersättningsmodellen bestäms utefter vilket område kunden bor i. Användare i elområde 3 kompenserar med 50 öre per förbrukad kilowattimme, och de i elområde 4 kompenseras med 79 öre per förbrukad kilowattimme (kWh). Perioden för kompensation är mellan oktober 2021 och september 2022 – en retroaktiv utbetalning för den förbrukade elen under den perioden. Till exempel ett hushåll i område 3 som har förbrukat 20 000 kWh under 12 månaders perioden får ett elstöd på 10 000 kronor (knappt 900 euro). Källa: Regeringen

– Det gäller ju inte bara elstödet utan ett hurdant samhälle man vill bygga upp, säger han och berättar om planerna på att organisera sig så att landsbygdens röst ska höras tydligare.

– Det ska inte bara vara föreläsningar och kurser, säger han och vill inte avslöja något mera i det här skedet.

Grunda fond i stället

Politikerna kan peka på hårda fakta. Veckan före jul var elpriset i de norra områdena tre gånger lägre än i södra Sverige. På annandagen låg det på samma nivå, knappt 40 öre kilowattimmen i hela landet. Men vintern är inte över.

– Förväntningen är att de höga priserna kommer att komma tillbaka, säger Busch.

Renling tycker att hela tanken på stöd är absurd.

– Det är ju våra pengar, säger han, varför inte skapa en fond som ser till att priset inte överstiger 70 öre.

– I stället för att dra igång en gigantisk infrastruktur för att skicka ut ett elstöd.

I Norge har den socialdemokratiska regeringen infört ett högkostnadsskydd – strømstøtte – för elpriserna. Maxpriset som norrmännen betalar per kilowattimme är just 70 öre. Något som den nuvarande regeringen talade om under valrörelsen men som ratades till förmån för det nuvarande systemet.

Regeringen har reserverat 55 miljarder kronor (strax under 5 miljarder euro) för stödet till konsumenterna. Den här summan ska betalas av kapacitetsintäkter eller flaskhalsavgifter som uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs.

Konkurshotade företag

Att regeringen har problem med ilskna norrlänningar är en sak men det är ett tvåfrontskrig eftersom de svenska företagen också har blivit utlovade stöd för elkostnaderna.

Det fanns ett förslag för stödet men det drogs tillbaka eftersom det bröt mot EU:s statsstödsregler. Därför fick Svenska kraftnät i uppdrag att göra om och göra rätt med en tidsfrist till den 4 januari för att stöden ska nå företagen så fort som möjligt. Många företag hade hoppats på att få veta hur mycket som betalas ut redan före julen.

Eftersom företagen inte får veta när de får pengar och hur mycket de istället kommer att få skjuta upp skattebetalningen för att mildra den ekonomiska kris många företag har drabbats av till följd av höga elpriser och hög inflation.

Finansminister Elisabeth Svantesson lovar anstånd för skatterna för de företag som håller på att gå omkull.

– Många, många företag kämpar nu med sin likviditet, säger finansminister Elisabeth Svantesson men vågar sig inte på en gissning på hur många företag det är frågan om.

Skatteanståndet är en fortsättning på det som den förra regeringen gjorde för att underlätta situationen för företag under pandemin och som baserar sig på en lag som stiftades under finanskrisen 2009.

Regeringen gör en grov beräkning på att cirka 12 000 företag kommer att ansöka om skatteanståndet, vilket kommer att innebära att omkring 16 miljarder kronor (1,4 miljarder euro) i skatteinbetalningar skjuts på framtiden.

Trots att elkunderna i södra Sverige har sparat ungefär en femtedel när det gäller elanvändningen jämfört med motsvarande tid i fjol är det många som räds den elräkning som gäller decembermånad och som ska betalas en månad före elstödet betalas ut till konsumenterna.

Ebba Busch ger konsumenterna rådet att ”tala med elbolaget eller banken” för att försöka lösa det.

Robert Renling och 33 000 norrlänningar får fortsätta att vara förbannade och förlita sig på att politikerna fortsätter att titta på ”hur hushåll och företag påverkas”. Eller hoppas på en mild vinter och att elpriserna håller sig låga. Enligt elbörsen Nordpool kommer elpriserna att vara negativa på nyårsafton.