Rysk tidning: Soldater flyr med "tomma ögon"

Så sent som i fredags signerade Rysslands president dokument som annekterade Donetskregionen där staden Lyman ligger, och utropade det i strid med folkrätten till ett ryskt territorium.

Men redan två dagar senare publicerade tidningen Komsomolskaja Pravda en ovanligt uppriktig artikel om att ryska styrkor bland annat plågats av dålig planering och att soldater har deserterat.

"Risken för att ringas in eller att skamligt fängslas blev för stor, och det ryska kommandot fattade ett beslut om att drar sig tillbaka", skriver en av tidningens korrespondenter, som rest med de ryska styrkorna, rapporterar The New York Times